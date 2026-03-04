Ключевые моменты:
- 5 марта в Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
- Северо-западный ветер 9-14 м/с; температура днем 8-13°С, ночью от -1°С до +4°С.
- В Одессе ночью 1-3°С, днем 8-10°С; по области аналогично с небольшими колебаниями.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 5 марта
По Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Читайте также: Одесса без света: почему одни районы ждут дни, а другие – часы
Прогноз погоды в Одесской области на 5 марта
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы рассказывали, что символ Одессы под угрозой.
Автор фото – Анжела Королевич
Спросить AI: