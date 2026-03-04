Ключевые моменты:

  • 5 марта в Одессе и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
  • Северо-западный ветер 9-14 м/с; температура днем 8-13°С, ночью от -1°С до +4°С.
  • В Одессе ночью 1-3°С, днем 8-10°С; по области аналогично с небольшими колебаниями.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 5 марта

По Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 марта

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Автор фото – Анжела Королевич

