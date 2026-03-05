Ключевые моменты:
- Облачно с прояснениями, без осадков в Одессе и области.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с — прибавит свежесть.
- Температура воздуха до 10°C.
- Видимость на дорогах добра.
Погода в Одессе
Синоптики прогнозируют на завтра, 6 марта, стабильную погоду без сюрпризов. В городе Одесса облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной силой 9-14 м/с, что придаст свежести воздуху.
В Одессе температура ночью поднимется до +1-3 ° C тепла, а днем достигнет +6-8 ° C — комфортно для прогулок.
Читайте также: Трасса Киев – Одесса возвращается к жизни: стартовал масштабный ремонт
Погода в Одесской области
По Одесской области ночью возможны небольшие морозы от -3 до +2°C, зато днем потеплеет до +5-10°C тепла. На автодорогах области видимость останется хорошей, так что водители могут не волноваться.
Читайте также: Символ Одессы под угрозой: мешки с песком трещат вместе с Дюком
Спросить AI: