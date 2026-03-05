Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, без осадков в Одессе и области.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с — прибавит свежесть.

Температура воздуха до 10°C.

Видимость на дорогах добра.

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют на завтра, 6 марта, стабильную погоду без сюрпризов. В городе Одесса облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной силой 9-14 м/с, что придаст свежести воздуху.

В Одессе температура ночью поднимется до +1-3 ° C тепла, а днем ​​достигнет +6-8 ° C — комфортно для прогулок.

Погода в Одесской области

По Одесской области ночью возможны небольшие морозы от -3 до +2°C, зато днем ​​потеплеет до +5-10°C тепла. На автодорогах области видимость останется хорошей, так что водители могут не волноваться.

Читайте также: Символ Одессы под угрозой: мешки с песком трещат вместе с Дюком