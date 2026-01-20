Ключевые моменты:

Северное сияние наблюдали в большинстве регионов Украины, включая Одесскую область.

Причина явления — высокая активность Солнца и мощные вспышки.

Ученые заранее предупреждали о сильной геомагнитной буре.

Северное сияние в Украине: что увидели жители

Вечером 19 января и в ночь на 20 января над Украиной появилось необычное северное сияние. В небе можно было увидеть зеленые, розовые и фиолетовые всполохи. Это редкое зрелище наблюдали жители разных регионов страны, в том числе Одесской области.

Полярное сияние считается одним из самых впечатляющих природных явлений. Обычно его можно увидеть ближе к полюсам, поэтому появление сияния над Украиной стало настоящей неожиданностью.

Причиной необычного явления стала повышенная активность Солнца. Ранее астросиноптики сообщали, что на поверхности звезды произошла мощная вспышка высшего класса X. Она сопровождалась корональным выбросом массы, который был направлен прямо в сторону Земли.

В результате специалисты предупредили о сильной геомагнитной буре. При таких условиях северное сияние может появляться не только на севере, но и значительно южнее обычных зон наблюдения.

Кроме того, на Солнце зафиксировали еще одну экстремально сильную вспышку — класса X1.9, которая относится к наивысшей категории. Она вызвала серьезные радиопомехи, в основном в районе Американского континента.

Именно сочетание мощных солнечных вспышек и геомагнитной бури позволило жителям Украины увидеть это редкое природное явление.

Читайте также: Астрономическая обсерватория в Одессе повреждена российским дроном.