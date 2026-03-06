Ключевые моменты:

В Одессе 7 марта будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Днем температура воздуха составит +5…+7°С.

В области местами возможна дымка на дорогах ночью и утром.

Погода в Одессе 7 марта

По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит около +1°С, а днем потеплеет до +5…+7°С.

Прогноз погоды по Одесской области

В Одесской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха по области будет колебаться от −4°С до +1°С, а днем потеплеет до +5…+10°С.

Кроме того, ночью и утром на автодорогах местами возможна дымка. Из-за этого видимость может снижаться до 1–2 километров, поэтому водителям стоит быть внимательнее за рулем.