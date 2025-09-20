Ключевые моменты:
- В Одессе 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 21-23°С;
- В Одесской области до +26°С, ночью и утром местами слабый туман;
- Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
- Видимость на трассах в тумане – 500–1000 м.
Прогноз погоды в Одессе на 21 сентября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем она поднимется до 21-23°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 сентября
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
