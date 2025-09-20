Оперный театр в Одессе осенью

Ключевые моменты:

  • В Одессе 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 21-23°С;
  • В Одесской области до +26°С, ночью и утром местами слабый туман;
  • Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
  • Видимость на трассах в тумане – 500–1000 м.

Прогноз погоды в Одессе на 21 сентября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем она поднимется до 21-23°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Напомним, в Одессе снова заговорили о возрождении Савицкого парка

Прогноз погоды в Одесской области на 21 сентября

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Читайте также: В Одесской области ввели новые ограничения на ловлю кефали: какую можно ловить, а какую – нет.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме