Ключевые моменты

21 сентября ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.

В воскресенье, 21 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря — это временное возмущение магнитного поля Земли, вызванное столкновением с потоками заряженных частиц от Солнца, называемых солнечным ветром. Эти явления могут вызывать сбои в работе спутников, систем GPS и электропередач. Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле, что может вызвать у некоторых людей головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Советы на 21 сентября:

Планируйте важные дела на утро или первую половину дня.

Избегайте стрессов и переутомления.

Следите за давлением и пейте больше воды.

Ограничьте физические нагрузки, особенно людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Будьте внимательны к своему самочувствию и постарайтесь провести день спокойно.

Обратите внимание! Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.