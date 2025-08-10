Ключевые моменты:

Температура морской воды — 23–24 °C, волнение — лёгкое. Уровни моря вдоль побережья и в лиманах — безопасные.

Осадков не прогнозируется, ветер северный, скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха ночью будет 17–22 °C, а днём прогреется до 29–34 °C.

Какой будет температура моря и погода в Одессе 10 августа

По прогнозу Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, 10 августа вдоль всего побережья Одесской области ожидается тёплая и сухая погода. Температура морской воды составит 23–24 °C, что является комфортным показателем для купания даже для тех, кто предпочитает более тёплую воду.

Волнение моря останется лёгким, поэтому отдыхающие смогут насладиться спокойной водой.

В воздухе также сохранится летнее тепло: ночью температура будет 17–22 °C, а днём повысится до 28–33 °C. Осадков не прогнозируется, ветер — северный, скоростью 6–11 м/с.

Безопасные условия для отдыха

Специалисты Гидрометцентра отмечают, что уровни моря вдоль побережья и в лиманах будут в пределах нормы. Это означает отсутствие штормовых явлений и безопасные условия для отдыха на пляжах.

По данным сервисов мониторинга температуры воды, в первые дни августа в Одессе температура моря обычно держится в пределах 24–25 °C, поэтому текущий прогноз соответствует многолетним показателям.

