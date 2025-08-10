Ключевые моменты:

11 августа с 05:00 до 17:00 планируется аварийный ремонт оборудования в Киевском районе Одессы;

Цель работ – обеспечить надежность работы энергообъектов и стабильное электроснабжение;

Критические объекты инфраструктуры подключат к резервным источникам питания, где это технически возможно;

Рекомендуется проверить информацию о возможных отключениях через чат-боты ДТЭК в Viber и Telegram.

Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Завтра, 11 августа, с 05:00 до 17:00 наши специалисты проведут аварийный ремонт оборудования в Киевском районе Одессы.

Работы необходимы, чтобы энергообъекты работали исправно, а электроснабжение в жилищах жителей было более надежным», – поясняют в компании.

Также сообщается, что там, где это технически возможно, энергетики подключат объекты критической инфраструктуры и клиентов к резервным источникам питания.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы быстрее завершить работы и вернуть свет к каждому дому», – заверили в ДТЭК.

Чтобы проверить отключение по вашему адресу, в компании советуют воспользоваться чат-ботом в Viber и Telegram в разделе «Возможные отключения».