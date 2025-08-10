Ключевые моменты:
- 11 августа с 05:00 до 17:00 планируется аварийный ремонт оборудования в Киевском районе Одессы;
- Цель работ – обеспечить надежность работы энергообъектов и стабильное электроснабжение;
- Критические объекты инфраструктуры подключат к резервным источникам питания, где это технически возможно;
- Рекомендуется проверить информацию о возможных отключениях через чат-боты ДТЭК в Viber и Telegram.
Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».
«Завтра, 11 августа, с 05:00 до 17:00 наши специалисты проведут аварийный ремонт оборудования в Киевском районе Одессы.
Работы необходимы, чтобы энергообъекты работали исправно, а электроснабжение в жилищах жителей было более надежным», – поясняют в компании.
Также сообщается, что там, где это технически возможно, энергетики подключат объекты критической инфраструктуры и клиентов к резервным источникам питания.
«Мы приложим максимум усилий, чтобы быстрее завершить работы и вернуть свет к каждому дому», – заверили в ДТЭК.
Чтобы проверить отключение по вашему адресу, в компании советуют воспользоваться чат-ботом в Viber и Telegram в разделе «Возможные отключения».