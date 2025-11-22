Ключевые моменты:

Руководство госпредприятия незаконно продало базу обслуживания флота в Черноморске, занизив ее стоимость почти в десять раз.

После продажи объект легализовали через частную фирму, а полученные деньги вывели под видом фиктивных услуг.

Четырем участникам схемы сообщили о подозрении, двоих фигурантов задержали.

Продажа базы флота в Черноморске: как работала схема

НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему на государственном предприятии «Чоразморшлях». По данным следствия, ущерб государству оказался двойным: сначала злоумышленники незаконно завладели имуществом, а затем растратили средства, полученные от его продажи.

В январе 2020 года исполняющий обязанности начальника предприятия инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — участка площадью 4,3 га с выходом к морю. На тот момент продажа госимущества была запрещена мораторием, однако чиновник все равно привлек оценщика, который искусственно занизил стоимость объекта: с реальных 59 млн грн минимум до 6,5 млн грн.

После этого базу выставили на фиктивные торги и продали сообщникам за 13,5 млн грн. Затем объект внесли в уставный капитал фирмы, связанной с организаторами схемы, фактически легализовав имущество, вероятно полученное преступным путем.

Деньги от продажи — 11,5 млн грн — чиновники вывели через подконтрольную компанию, оформив перевод якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». На деле оба судна в тот момент находились в Индии, а фирма не имела отношения к их обслуживанию.

В итоге четырем участникам аферы сообщили о подозрении, двоим — оценщику и одному из организаторов — заочно. Бывшего и.о. начальника ГП и его сообщника задержали. В их действиях усматривают признаки преступлений по нескольким статьям УК Украины, включая присвоение имущества, легализацию доходов и дачу заведомо ложных сведений.

Читайте также: «Миндичгейт» трясет власть: Рада увольняет министров, а вокруг Ермака — новые слухи