Ключевые моменты:

В Одесской области задерживаются два пассажирских поезда.

Причина – отсутствие напряжения в контактной сети.

Максимальная задержка превышает два часа.

По информации компании-перевозчика «Укрзалізниця», состав №6414 сообщением Одесса – Помошная сейчас продолжает движение с помощью тепловоза. На данный момент задержка составляет 1 час 23 минуты.

Сложнее ситуация на станции Черноморская. Там вынужденно остановлен поезд №6407 Мартыновская – Одесса. Пассажирам придется подождать – отставание от графика уже превысило два часа.

Железнодорожники приносят извинения за неудобства и просят пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, сегодня вечером жители Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без света из-за аварии на электрооборудовании.