Ключевые моменты:
- С 15 по 24 марта в Одесской области из-за плановых ремонтов меняется расписание пригородных поездов.
- Пассажирам советуют проверять график заранее.
Изменения на железной дороге
“Укрзалізниця” сообщила, что из-за плановых ремонтных работ в Одесской области с 15 по 24 марта будет изменено расписание поездов:
- №6252/6324 Одесса-Главная – Известнярка/Жмеринка отправления в 8:10 (вместо 8:30).
- №6256 Одесса – Известнярка, отправление в 13:40 (вместо 13:50).
Напомним, что в марте-апреле 2026 часть пригородных поездов, курсирующих из Одессы, временно отменяют.
Ранее мы публиковали новое расписание поездов из Одессы и в Одессу — все маршруты и время отправления.
