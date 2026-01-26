Ключевые моменты:

Авария произошла 26 января около 18:15

Без света остались несколько районов Одессы

Энергетики уже устраняют неисправность

Отключение света в Одесском районе

В воскресенье, 26 января, в 18:15 произошла авария на оборудовании другой энергетической компании, сообщили в ДТЭК Одесские электросети. В результате временно отключилось электроснабжение в Одесском районе области. Без света остались жители Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

На место аварии оперативно прибыли специалисты. Энергетики проводят ремонтные работы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

По сообщениям наших читателей, также в части домов полностью пропала вода либо — стекает тонкой струей из-за сниженного давление в водопроводе.

