Ключевые моменты:

Овощи нового урожая на большинстве рынков дешевеют

Ягоды остаются самой дорогой сезонной покупкой

На некоторых рынках продавцы прогнозируют подорожание молока

Журналисты сравнили цены в шести городах области

Летний сезон традиционно меняет ситуацию на продовольственных рынках: с увеличением предложения дешевеют овощи нового урожая, тогда как стоимость ягод, фруктов и некоторых молочных продуктов зависит от погоды, урожайности и спроса. Этот материал подготовлен по результатам собственного мониторинга журналистов «Одесской жизни», которые посетили рынки в разных районах Одесской области и зафиксировали актуальные цены непосредственно на торговых площадках.

В Рени начался фруктово-ягодный апокалипсис

Июль диктует свои правила на рынках Одесской области: пока одни хозяева пытаются справиться с избытком ягод, а цены на борщевой набор постепенно ползут вниз, покупателей ждут новые ценовые сюрпризы. Мы проанализировали, сколько стоят сезонные витамины, мясо и молочные продукты в Рени, Измаиле, Арцизе, Балте и Любашевке, а также узнали, к чему готовить кошельки в ближайшее время.

Наступило то самое время года, когда одновременно созревает столько ягод и фруктов, что съесть все просто физически невозможно, даже если есть «до отвала». Благодаря дождям в этом году получили щедрый урожай черешни, вишни и шелковицы. Если у кого-то из ваших знакомых во дворе растет хотя бы одно такое урожайное дерево, будьте уверены — вас уже взяли на заметку. Хозяева будут слезно просить вас прийти и собрать «сколько вам нужно», а лучше — вообще все, лишь бы фрукты не гнили и не падали на голову.

Овощи (цена за килограмм)

картофель — 30–50 гривен;

лук — 20–35 гривен;

морковь — 45–50 гривен;

свекла — 25 гривен;

чеснок — 150 гривен;

капуста — 15–25 гривен;

цветная капуста — 40–50 гривен;

помидоры — 70–130 гривен;

огурцы — 25–35 гривен;

кабачки — 15–20 гривен;

перец — 60–100 гривен;

баклажаны — 100 гривен.

Фрукты:

черешня — 50–100 гривен;

вишня — 50–80 гривен;

абрикосы — 100 гривен;

крыжовник — 100 гривен;

смородина — 150 гривен;

клубника — 150–170 гривен;

шелковица — 60 гривен.

Молочная продукция:

брынза — 280–320 гривен;

молоко — 40 гривен;

сметана — 220 гривен;

творог — 220 гривен;

Яйца (десяток) — 40–60 гривен.

Автор — Антонина Бондарева

Бессарабский рынок: арбузики — по 75 и последняя клубника — по 150 гривен

Хозяйки уже закатали клубнику, которую на Бессарабском рынке недавно продавали по 120 гривен за килограмм — это была самая низкая цена в этом году.

А теперь пришла очередь огурцов. Сегодня они стоят по 30 гривен за килограмм. Покупать ли уже на засолку на зиму или подождать более низкой цены — вопрос открытый. В целом цены на овощи заметно снизились, так что самое время переходить на свежие салаты.

Овощи (цена за килограмм):

картофель старый — 15 гривен;

картофель молодой — 30 гривен;

капуста старая — 25 гривен;

капуста молодая — 30 гривен;

кабачки — 15–20 гривен;

чеснок — 150 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 75–85 гривен;

огурцы — 30–40 гривен;

сладкий перец — 75–100 гривен;

морковь — 40 гривен;

свекла — 25–35 гривен.

Цены на фрукты:

апельсины — 65 гривен;

персики — 100–120 гривен;

абрикосы — 140–160 гривен;

грейпфруты — 95 гривен;

бананы — 80–90 гривен;

мандарины — 75 гривен;

манго — 65 гривен за штуку;

гранат — 240 гривен;

лимоны — 150–180 гривен;

киви — 90 гривен;

виноград — 180 гривен.

И наконец на рынке появились первые арбузики по 75 гривен.

Цены в молочном корпусе:

молоко — 25–30 гривен;

сливки — 180–200 гривен;

сметана — 140–150 гривен;

масло — 450 гривен;

брынза коровья — 180–200 гривен;

брынза овечья — 280–300 гривен;

яйца — 40–50 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

шея — 260–280 гривен;

биток — 240–260 гривен;

лопатка — 220–230 гривен;

задняя часть — 230–240 гривен;

свежее сало — 120–140 гривен;

подчеревок — 180–200 гривен;

каварма — 450 гривен;

«Кровянка» — 200–220 гривен;

«Печеночная» — 200–220 гривен.

Цены на рыбу:

карась свежий — 80–100 гривен;

карп свежий — 90–120 гривен;

сельдь — 220–240 гривен;

скумбрия малосольная — 420–450 гривен;

килька — 150–180 гривен;

хамса — 220 гривен.

Автор — Юлия Валиева, фото автора

Как я купила в Балте помидоры по тридцать

Июль поражает колебаниями цен на овощи. На Балтском рынке разнообразие овощей сразу привлекает внимание своим красивым видом. Ведь базарный азарт способен увлечь кого угодно. Из-за межсезонья наблюдаются колебания цен: ранние сорта уже заканчиваются, а поздние еще только созревают. Кроме того, увеличилось предложение тепличных овощей. Помидоры, огурцы, капуста, свекла, морковь — словно с картинки. Даже если вы ничего не планировали покупать, без покупок уйти будет сложно.

Люди выстроились в очередь за овощами, и я тоже становлюсь.

— О, помидоры у вас по тридцать, — говорит покупатель продавщице.

Смотрю на ценник: 30. Люди покупают кому что нужно, в том числе и краснощекие добротные помидоры. Беру и я помидоры. Целых пять килограммов. Почему бы не взять, чтобы вдоволь поесть и приготовить томатный сок по тридцать гривен за килограмм?

— С вас 500 гривен, — говорит мне продавщица.

Оказалось, ценник от кабачков случайно перекочевал к помидорам… Но я все равно забрала свою покупку. И не пожалела. Помидоры действительно словно только что с грядки — сочные, ароматные и очень сладкие.

Иду дальше по базарным рядам — может, еще что-нибудь подешевело.

Овощи (цена за килограмм):

картофель — 25 гривен;

лук — 15 гривен;

помидоры — 100–130 гривен;

свекла — 19 гривен;

огурцы — 15–40 гривен;

капуста — 35 гривен;

чеснок — 80–100 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — 10 гривен за пучок.

Цены на фрукты:

яблоки — 70–100 гривен;

лимоны — 75–180 гривен;

бананы — 75 гривен.

Цены в молочном корпусе:

яйца (домашние) — 50 гривен;

молоко (литр) — 40 гривен;

брынза — 180 гривен;

творог — 200 гривен;

сметана — 200 гривен;

сливки — 400 гривен;

масло — 600–650 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

задняя часть — 200 гривен;

шея — 220 гривен;

лопатка — 230 гривен;

ребра — 180 гривен;

биток — 230 гривен;

свежее сало — 60–100 гривен.

Цены на рыбу:

толстолобик — 110 гривен;

караси — 80 гривен;

карп — 120 гривен.

Автор — Любовь Кузьменко, фото автора

В Любашевке молодые огурцы и картофель еще держат цену

На любашевском рынке «Привокзальный» продавцов гораздо больше, чем покупателей. Количество продавцов свинины и домашних колбас втрое превышает число огородников. Из-за весенних заморозков вишня, черешня, малина и смородина стали редкостью.

Сезон клубники фактически завершился и оказался не слишком удачным для производителей из-за низкого урожая и неблагоприятных погодных условий.

Немного оживленнее возле заготовителей ягод и лекарственных растений. Сейчас хорошо принимают сушеные цветы липы — по 400 гривен, цвет бузины — по 370 гривен, листья крапивы — по 110 гривен за килограмм. Частный заготовитель лекарственных растений Сергей рассказал, что также охотно принимает корни и листья одуванчика, тысячелистник и еще около десятка растений, используемых в фармацевтике и косметологии.

Овощи (цена за килограмм):

картофель молодой — 25–30 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 110–120 гривен;

морковь — 50 гривен;

свекла — 50 гривен;

огурцы — 30–50 гривен;

капуста — 25–35 гривен;

чеснок — 150 гривен;

горох — 100 гривен;

кабачки — 20–30 гривен;

пучки укропа и петрушки — 10–20 гривен.

Фрукты и ягоды:

абрикосы — 80 гривен;

вишня — 60 гривен.

Молочная продукция:

сметана — 150 гривен;

творог — 150 гривен;

масло — 400 гривен;

сливки — 240 гривен.

Мясо. Свинина:

мякоть — 200–220 гривен;

ребра — 185–200 гривен;

биток — 220–240 гривен;

свежее сало — 50–150 гривен.

Автор — Юрий Федорчук, фото автора

На рынке Арциза сезонные овощи дешевеют, ягоды держат позиции, а молоко подорожает

В начале июля рынок Арциза радует изобилием овощей, зелени и ягод. Хозяйки уже могут готовить блюда из молодого картофеля, моркови, помидоров и других овощей без существенных затрат семейного бюджета. Но, несмотря на разгар сезона, цены на некоторые продукты все же удивляют. Если картофель, кабачки и морковь дешевеют едва ли не каждый день, то клубника, малина и смородина упорно удерживают свои позиции. Ягоды остаются самой дорогой покупкой сезона, а продавцы не спешат снижать цены.

Также на рынке Арциза можно приобрести майский мед по 400 гривен за литр и другую продукцию пчеловодства. Конечно же, продается и домашнее вино — по 70–80 гривен за литр в зависимости от сорта.

Стоит отметить, что продавцы молочной продукции прогнозируют повышение цены на молоко на десять гривен уже со следующей недели.

Цены на овощи (за килограмм):

картофель молодой — 25–30 гривен;

картофель старый — 15 гривен;

огурцы — 35 гривен;

помидоры — 70–110 гривен;

капуста — 30 гривен;

свекла — 20 гривен;

морковь — 20 гривен;

цветная капуста — 50 гривен;

пекинская капуста — 80 гривен;

кабачки — 15 гривен;

баклажаны — 150 гривен;

перец болгарский — 40–140 гривен;

чеснок — 180 гривен;

щавель, укроп, петрушка — 15 гривен за пучок.

Фрукты и ягоды:

клубника — 120 гривен;

черешня — 120 гривен;

абрикосы — 120 гривен;

малина — 250 гривен;

смородина — 180 гривен;

бананы — 80 гривен;

апельсины — 90 гривен;

лимоны — 180 гривен.

Цены в молочном ряду:

молоко — 40 гривен за литр;

творог — 150–200 гривен;

брынза коровья — 280 гривен;

брынза овечья — 350 гривен;

тяг для брынзы (закваска) — 300 гривен за 0,5 л;

сметана — 260 гривен;

сливки — 300 гривен;

яйца — 50–55 гривен за десяток.

Цены в мясном корпусе:

свиной ошеек — 300 гривен;

свиное бедро — 220 гривен;

свиной балык — 250 гривен;

подчеревок — 230 гривен;

свиные ребра — 150 гривен;

баранина — 350 гривен;

каварма — 500 гривен;

куриное филе — 225 гривен;

печень — 140 гривен;

фарш — 220–240 гривен;

тушка курицы — 90 гривен.

Автор — Виктория Лисецкая, фото автора

Фруктово-ягодное изобилие на Измаильском рынке

Измаильский рынок в начале июля радует разнообразием фруктов и ягод. Конечно, большая заслуга в этом фруктово-ягодном изобилии принадлежит местным садоводам, которые с любовью выращивают свой урожай.

Клубники стало немного меньше, зато рынок полон золотистых абрикосов, розово-красной черешни, местами встречается и желтая, еще продается крупная, отборная вишня. Появилось много ягод: крыжовник, смородина, голубика, малина, черника. Большую часть этой продукции привозят садоводы из села Криничное Болградского района.

Сезонных овощей сейчас вдоволь, и некоторые из них продаются по вполне доступным ценам — кабачки, огурцы, капуста, картофель. Теперь остается ждать снижения стоимости помидоров, сладкого перца и моркови. Кстати, все овощи привезены из окрестных сел.

Цены на овощи (за килограмм):

картофель — 25–35 гривен;

лук — 15 гривен;

помидоры — 80–150 гривен;

молодая свекла — 15 гривен;

огурцы — 20–25 гривен;

баклажаны — 110–150 гривен;

сладкий перец — 90–200 гривен;

капуста — 30–35 гривен;

цветная капуста — 30–60 гривен;

молодой чеснок — 15 гривен за штуку;

морковь старая — 50 гривен;

морковь молодая — 25 гривен;

кукуруза — 40–45 гривен за початок;

кабачки — 10–20 гривен;

стручковая фасоль — 200 гривен;

зелень — 10–15 гривен за пучок;

зеленый лук — 10 гривен.

Фрукты:

черешня — 70–130 гривен;

вишня — 60 гривен;

абрикосы — 80–130 гривен;

апельсины — 80 гривен;

лимоны — 160 гривен.

Ягоды:

крыжовник — 130 гривен;

ежевика — 250 гривен;

клубника — 160 гривен;

голубика — 600 гривен;

смородина — 130 гривен;

малина — 230 гривен.

Цена на грибы — 100–120 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

мякоть — 220–230 гривен;

вырезка — 250 гривен;

мякоть на кости;

ребра — 220 гривен;

рулька — 100 гривен;

вырезка — 250 гривен;

свежее сало — 20–150 гривен.

Телятина:

мякоть — 350 гривен;

мясо на кости — 220, 300 гривен.

Баранина:

ягненок — 350 гривен;

баранина — 280 гривен.

Курица — 250 гривен.

Кисломолочные продукты:

овечья брынза — 280–300 гривен;

коровья брынза — 250 гривен;

творог — 230 гривен;

сливки — 350 гривен;

сметана — 230 гривен;

молоко — 45 гривен.

Куриные яйца: 60–65 гривен.

Цены на рыбу:

караси — 100 гривен;

сазан и белый амур — 180 гривен;

лещ — 50 гривен;

толстолобик — 70–80 гривен.

Автор — Наталья Слободяная, фото автора

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