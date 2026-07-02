Ключевые моменты:
- Овощи нового урожая на большинстве рынков дешевеют
- Ягоды остаются самой дорогой сезонной покупкой
- На некоторых рынках продавцы прогнозируют подорожание молока
- Журналисты сравнили цены в шести городах области
Летний сезон традиционно меняет ситуацию на продовольственных рынках: с увеличением предложения дешевеют овощи нового урожая, тогда как стоимость ягод, фруктов и некоторых молочных продуктов зависит от погоды, урожайности и спроса. Этот материал подготовлен по результатам собственного мониторинга журналистов «Одесской жизни», которые посетили рынки в разных районах Одесской области и зафиксировали актуальные цены непосредственно на торговых площадках.
В Рени начался фруктово-ягодный апокалипсис
Июль диктует свои правила на рынках Одесской области: пока одни хозяева пытаются справиться с избытком ягод, а цены на борщевой набор постепенно ползут вниз, покупателей ждут новые ценовые сюрпризы. Мы проанализировали, сколько стоят сезонные витамины, мясо и молочные продукты в Рени, Измаиле, Арцизе, Балте и Любашевке, а также узнали, к чему готовить кошельки в ближайшее время.
Наступило то самое время года, когда одновременно созревает столько ягод и фруктов, что съесть все просто физически невозможно, даже если есть «до отвала». Благодаря дождям в этом году получили щедрый урожай черешни, вишни и шелковицы. Если у кого-то из ваших знакомых во дворе растет хотя бы одно такое урожайное дерево, будьте уверены — вас уже взяли на заметку. Хозяева будут слезно просить вас прийти и собрать «сколько вам нужно», а лучше — вообще все, лишь бы фрукты не гнили и не падали на голову.
Овощи (цена за килограмм)
- картофель — 30–50 гривен;
- лук — 20–35 гривен;
- морковь — 45–50 гривен;
- свекла — 25 гривен;
- чеснок — 150 гривен;
- капуста — 15–25 гривен;
- цветная капуста — 40–50 гривен;
- помидоры — 70–130 гривен;
- огурцы — 25–35 гривен;
- кабачки — 15–20 гривен;
- перец — 60–100 гривен;
- баклажаны — 100 гривен.
Фрукты:
- черешня — 50–100 гривен;
- вишня — 50–80 гривен;
- абрикосы — 100 гривен;
- крыжовник — 100 гривен;
- смородина — 150 гривен;
- клубника — 150–170 гривен;
- шелковица — 60 гривен.
Молочная продукция:
- брынза — 280–320 гривен;
- молоко — 40 гривен;
- сметана — 220 гривен;
- творог — 220 гривен;
- Яйца (десяток) — 40–60 гривен.
Автор — Антонина Бондарева
Бессарабский рынок: арбузики — по 75 и последняя клубника — по 150 гривен
Хозяйки уже закатали клубнику, которую на Бессарабском рынке недавно продавали по 120 гривен за килограмм — это была самая низкая цена в этом году.
А теперь пришла очередь огурцов. Сегодня они стоят по 30 гривен за килограмм. Покупать ли уже на засолку на зиму или подождать более низкой цены — вопрос открытый. В целом цены на овощи заметно снизились, так что самое время переходить на свежие салаты.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель старый — 15 гривен;
- картофель молодой — 30 гривен;
- капуста старая — 25 гривен;
- капуста молодая — 30 гривен;
- кабачки — 15–20 гривен;
- чеснок — 150 гривен;
- лук — 20 гривен;
- помидоры — 75–85 гривен;
- огурцы — 30–40 гривен;
- сладкий перец — 75–100 гривен;
- морковь — 40 гривен;
- свекла — 25–35 гривен.
Цены на фрукты:
- апельсины — 65 гривен;
- персики — 100–120 гривен;
- абрикосы — 140–160 гривен;
- грейпфруты — 95 гривен;
- бананы — 80–90 гривен;
- мандарины — 75 гривен;
- манго — 65 гривен за штуку;
- гранат — 240 гривен;
- лимоны — 150–180 гривен;
- киви — 90 гривен;
- виноград — 180 гривен.
И наконец на рынке появились первые арбузики по 75 гривен.
Цены в молочном корпусе:
- молоко — 25–30 гривен;
- сливки — 180–200 гривен;
- сметана — 140–150 гривен;
- масло — 450 гривен;
- брынза коровья — 180–200 гривен;
- брынза овечья — 280–300 гривен;
- яйца — 40–50 гривен.
Цены на мясо. Свинина:
- шея — 260–280 гривен;
- биток — 240–260 гривен;
- лопатка — 220–230 гривен;
- задняя часть — 230–240 гривен;
- свежее сало — 120–140 гривен;
- подчеревок — 180–200 гривен;
- каварма — 450 гривен;
- «Кровянка» — 200–220 гривен;
- «Печеночная» — 200–220 гривен.
Цены на рыбу:
- карась свежий — 80–100 гривен;
- карп свежий — 90–120 гривен;
- сельдь — 220–240 гривен;
- скумбрия малосольная — 420–450 гривен;
- килька — 150–180 гривен;
- хамса — 220 гривен.
Автор — Юлия Валиева, фото автора
Как я купила в Балте помидоры по тридцать
Июль поражает колебаниями цен на овощи. На Балтском рынке разнообразие овощей сразу привлекает внимание своим красивым видом. Ведь базарный азарт способен увлечь кого угодно. Из-за межсезонья наблюдаются колебания цен: ранние сорта уже заканчиваются, а поздние еще только созревают. Кроме того, увеличилось предложение тепличных овощей. Помидоры, огурцы, капуста, свекла, морковь — словно с картинки. Даже если вы ничего не планировали покупать, без покупок уйти будет сложно.
Люди выстроились в очередь за овощами, и я тоже становлюсь.
— О, помидоры у вас по тридцать, — говорит покупатель продавщице.
Смотрю на ценник: 30. Люди покупают кому что нужно, в том числе и краснощекие добротные помидоры. Беру и я помидоры. Целых пять килограммов. Почему бы не взять, чтобы вдоволь поесть и приготовить томатный сок по тридцать гривен за килограмм?
— С вас 500 гривен, — говорит мне продавщица.
Оказалось, ценник от кабачков случайно перекочевал к помидорам… Но я все равно забрала свою покупку. И не пожалела. Помидоры действительно словно только что с грядки — сочные, ароматные и очень сладкие.
Иду дальше по базарным рядам — может, еще что-нибудь подешевело.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель — 25 гривен;
- лук — 15 гривен;
- помидоры — 100–130 гривен;
- свекла — 19 гривен;
- огурцы — 15–40 гривен;
- капуста — 35 гривен;
- чеснок — 80–100 гривен;
- морковь — 25 гривен;
- зелень — 10 гривен за пучок.
Цены на фрукты:
- яблоки — 70–100 гривен;
- лимоны — 75–180 гривен;
- бананы — 75 гривен.
Цены в молочном корпусе:
- яйца (домашние) — 50 гривен;
- молоко (литр) — 40 гривен;
- брынза — 180 гривен;
- творог — 200 гривен;
- сметана — 200 гривен;
- сливки — 400 гривен;
- масло — 600–650 гривен.
Цены на мясо
Свинина:
- задняя часть — 200 гривен;
- шея — 220 гривен;
- лопатка — 230 гривен;
- ребра — 180 гривен;
- биток — 230 гривен;
- свежее сало — 60–100 гривен.
Цены на рыбу:
- толстолобик — 110 гривен;
- караси — 80 гривен;
- карп — 120 гривен.
Автор — Любовь Кузьменко, фото автора
В Любашевке молодые огурцы и картофель еще держат цену
На любашевском рынке «Привокзальный» продавцов гораздо больше, чем покупателей. Количество продавцов свинины и домашних колбас втрое превышает число огородников. Из-за весенних заморозков вишня, черешня, малина и смородина стали редкостью.
Сезон клубники фактически завершился и оказался не слишком удачным для производителей из-за низкого урожая и неблагоприятных погодных условий.
Немного оживленнее возле заготовителей ягод и лекарственных растений. Сейчас хорошо принимают сушеные цветы липы — по 400 гривен, цвет бузины — по 370 гривен, листья крапивы — по 110 гривен за килограмм. Частный заготовитель лекарственных растений Сергей рассказал, что также охотно принимает корни и листья одуванчика, тысячелистник и еще около десятка растений, используемых в фармацевтике и косметологии.
Овощи (цена за килограмм):
- картофель молодой — 25–30 гривен;
- лук — 30 гривен;
- помидоры — 110–120 гривен;
- морковь — 50 гривен;
- свекла — 50 гривен;
- огурцы — 30–50 гривен;
- капуста — 25–35 гривен;
- чеснок — 150 гривен;
- горох — 100 гривен;
- кабачки — 20–30 гривен;
- пучки укропа и петрушки — 10–20 гривен.
Фрукты и ягоды:
- абрикосы — 80 гривен;
- вишня — 60 гривен.
Молочная продукция:
- сметана — 150 гривен;
- творог — 150 гривен;
- масло — 400 гривен;
- сливки — 240 гривен.
Мясо. Свинина:
- мякоть — 200–220 гривен;
- ребра — 185–200 гривен;
- биток — 220–240 гривен;
- свежее сало — 50–150 гривен.
Автор — Юрий Федорчук, фото автора
На рынке Арциза сезонные овощи дешевеют, ягоды держат позиции, а молоко подорожает
В начале июля рынок Арциза радует изобилием овощей, зелени и ягод. Хозяйки уже могут готовить блюда из молодого картофеля, моркови, помидоров и других овощей без существенных затрат семейного бюджета. Но, несмотря на разгар сезона, цены на некоторые продукты все же удивляют. Если картофель, кабачки и морковь дешевеют едва ли не каждый день, то клубника, малина и смородина упорно удерживают свои позиции. Ягоды остаются самой дорогой покупкой сезона, а продавцы не спешат снижать цены.
Также на рынке Арциза можно приобрести майский мед по 400 гривен за литр и другую продукцию пчеловодства. Конечно же, продается и домашнее вино — по 70–80 гривен за литр в зависимости от сорта.
Стоит отметить, что продавцы молочной продукции прогнозируют повышение цены на молоко на десять гривен уже со следующей недели.
Цены на овощи (за килограмм):
- картофель молодой — 25–30 гривен;
- картофель старый — 15 гривен;
- огурцы — 35 гривен;
- помидоры — 70–110 гривен;
- капуста — 30 гривен;
- свекла — 20 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- цветная капуста — 50 гривен;
- пекинская капуста — 80 гривен;
- кабачки — 15 гривен;
- баклажаны — 150 гривен;
- перец болгарский — 40–140 гривен;
- чеснок — 180 гривен;
- щавель, укроп, петрушка — 15 гривен за пучок.
Фрукты и ягоды:
- клубника — 120 гривен;
- черешня — 120 гривен;
- абрикосы — 120 гривен;
- малина — 250 гривен;
- смородина — 180 гривен;
- бананы — 80 гривен;
- апельсины — 90 гривен;
- лимоны — 180 гривен.
Цены в молочном ряду:
- молоко — 40 гривен за литр;
- творог — 150–200 гривен;
- брынза коровья — 280 гривен;
- брынза овечья — 350 гривен;
- тяг для брынзы (закваска) — 300 гривен за 0,5 л;
- сметана — 260 гривен;
- сливки — 300 гривен;
- яйца — 50–55 гривен за десяток.
Цены в мясном корпусе:
- свиной ошеек — 300 гривен;
- свиное бедро — 220 гривен;
- свиной балык — 250 гривен;
- подчеревок — 230 гривен;
- свиные ребра — 150 гривен;
- баранина — 350 гривен;
- каварма — 500 гривен;
- куриное филе — 225 гривен;
- печень — 140 гривен;
- фарш — 220–240 гривен;
- тушка курицы — 90 гривен.
Автор — Виктория Лисецкая, фото автора
Фруктово-ягодное изобилие на Измаильском рынке
Измаильский рынок в начале июля радует разнообразием фруктов и ягод. Конечно, большая заслуга в этом фруктово-ягодном изобилии принадлежит местным садоводам, которые с любовью выращивают свой урожай.
Клубники стало немного меньше, зато рынок полон золотистых абрикосов, розово-красной черешни, местами встречается и желтая, еще продается крупная, отборная вишня. Появилось много ягод: крыжовник, смородина, голубика, малина, черника. Большую часть этой продукции привозят садоводы из села Криничное Болградского района.
Сезонных овощей сейчас вдоволь, и некоторые из них продаются по вполне доступным ценам — кабачки, огурцы, капуста, картофель. Теперь остается ждать снижения стоимости помидоров, сладкого перца и моркови. Кстати, все овощи привезены из окрестных сел.
Цены на овощи (за килограмм):
- картофель — 25–35 гривен;
- лук — 15 гривен;
- помидоры — 80–150 гривен;
- молодая свекла — 15 гривен;
- огурцы — 20–25 гривен;
- баклажаны — 110–150 гривен;
- сладкий перец — 90–200 гривен;
- капуста — 30–35 гривен;
- цветная капуста — 30–60 гривен;
- молодой чеснок — 15 гривен за штуку;
- морковь старая — 50 гривен;
- морковь молодая — 25 гривен;
- кукуруза — 40–45 гривен за початок;
- кабачки — 10–20 гривен;
- стручковая фасоль — 200 гривен;
- зелень — 10–15 гривен за пучок;
- зеленый лук — 10 гривен.
Фрукты:
- черешня — 70–130 гривен;
- вишня — 60 гривен;
- абрикосы — 80–130 гривен;
- апельсины — 80 гривен;
- лимоны — 160 гривен.
Ягоды:
- крыжовник — 130 гривен;
- ежевика — 250 гривен;
- клубника — 160 гривен;
- голубика — 600 гривен;
- смородина — 130 гривен;
- малина — 230 гривен.
Цена на грибы — 100–120 гривен.
Цены на мясо
Свинина:
- мякоть — 220–230 гривен;
- вырезка — 250 гривен;
- мякоть на кости;
- ребра — 220 гривен;
- рулька — 100 гривен;
- вырезка — 250 гривен;
- свежее сало — 20–150 гривен.
- Телятина:
- мякоть — 350 гривен;
- мясо на кости — 220, 300 гривен.
Баранина:
- ягненок — 350 гривен;
- баранина — 280 гривен.
Курица — 250 гривен.
Кисломолочные продукты:
- овечья брынза — 280–300 гривен;
- коровья брынза — 250 гривен;
- творог — 230 гривен;
- сливки — 350 гривен;
- сметана — 230 гривен;
- молоко — 45 гривен.
Куриные яйца: 60–65 гривен.
Цены на рыбу:
- караси — 100 гривен;
- сазан и белый амур — 180 гривен;
- лещ — 50 гривен;
- толстолобик — 70–80 гривен.
Автор — Наталья Слободяная, фото автора
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