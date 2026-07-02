Ключевые моменты:

  • Овощи нового урожая на большинстве рынков дешевеют
  • Ягоды остаются самой дорогой сезонной покупкой
  • На некоторых рынках продавцы прогнозируют подорожание молока
  • Журналисты сравнили цены в шести городах области

Летний сезон традиционно меняет ситуацию на продовольственных рынках: с увеличением предложения дешевеют овощи нового урожая, тогда как стоимость ягод, фруктов и некоторых молочных продуктов зависит от погоды, урожайности и спроса. Этот материал подготовлен по результатам собственного мониторинга журналистов «Одесской жизни», которые посетили рынки в разных районах Одесской области и зафиксировали актуальные цены непосредственно на торговых площадках.

В Рени начался фруктово-ягодный апокалипсис

Фрукты и ягоды на рынке

Июль диктует свои правила на рынках Одесской области: пока одни хозяева пытаются справиться с избытком ягод, а цены на борщевой набор постепенно ползут вниз, покупателей ждут новые ценовые сюрпризы. Мы проанализировали, сколько стоят сезонные витамины, мясо и молочные продукты в Рени, Измаиле, Арцизе, Балте и Любашевке, а также узнали, к чему готовить кошельки в ближайшее время.

Наступило то самое время года, когда одновременно созревает столько ягод и фруктов, что съесть все просто физически невозможно, даже если есть «до отвала». Благодаря дождям в этом году получили щедрый урожай черешни, вишни и шелковицы. Если у кого-то из ваших знакомых во дворе растет хотя бы одно такое урожайное дерево, будьте уверены — вас уже взяли на заметку. Хозяева будут слезно просить вас прийти и собрать «сколько вам нужно», а лучше — вообще все, лишь бы фрукты не гнили и не падали на голову.

Овощи (цена за килограмм)

  • картофель — 30–50 гривен;
  • лук — 20–35 гривен;
  • морковь — 45–50 гривен;
  • свекла — 25 гривен;
  • чеснок — 150 гривен;
  • капуста — 15–25 гривен;
  • цветная капуста — 40–50 гривен;
  • помидоры — 70–130 гривен;
  • огурцы — 25–35 гривен;
  • кабачки — 15–20 гривен;
  • перец — 60–100 гривен;
  • баклажаны — 100 гривен.

Фрукты:

  • черешня — 50–100 гривен;
  • вишня — 50–80 гривен;
  • абрикосы — 100 гривен;
  • крыжовник — 100 гривен;
  • смородина — 150 гривен;
  • клубника — 150–170 гривен;
  • шелковица — 60 гривен.

Молочная продукция:

  • брынза — 280–320 гривен;
  • молоко — 40 гривен;
  • сметана — 220 гривен;
  • творог — 220 гривен;
  • Яйца (десяток) — 40–60 гривен.

Автор — Антонина Бондарева

Бессарабский рынок: арбузики — по 75 и последняя клубника — по 150 гривен

Базар на Бессарабском

Хозяйки уже закатали клубнику, которую на Бессарабском рынке недавно продавали по 120 гривен за килограмм — это была самая низкая цена в этом году.

А теперь пришла очередь огурцов. Сегодня они стоят по 30 гривен за килограмм. Покупать ли уже на засолку на зиму или подождать более низкой цены — вопрос открытый. В целом цены на овощи заметно снизились, так что самое время переходить на свежие салаты.

Базар на Бессарабском

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель старый — 15 гривен;
  • картофель молодой — 30 гривен;
  • капуста старая — 25 гривен;
  • капуста молодая — 30 гривен;
  • кабачки — 15–20 гривен;
  • чеснок — 150 гривен;
  • лук — 20 гривен;
  • помидоры — 75–85 гривен;
  • огурцы — 30–40 гривен;
  • сладкий перец — 75–100 гривен;
  • морковь — 40 гривен;
  • свекла — 25–35 гривен.

Цены на фрукты:

  • апельсины — 65 гривен;
  • персики — 100–120 гривен;
  • абрикосы — 140–160 гривен;
  • грейпфруты — 95 гривен;
  • бананы — 80–90 гривен;
  • мандарины — 75 гривен;
  • манго — 65 гривен за штуку;
  • гранат — 240 гривен;
  • лимоны — 150–180 гривен;
  • киви — 90 гривен;
  • виноград — 180 гривен.

И наконец на рынке появились первые арбузики по 75 гривен.

Цены в молочном корпусе:

  • молоко — 25–30 гривен;
  • сливки — 180–200 гривен;
  • сметана — 140–150 гривен;
  • масло — 450 гривен;
  • брынза коровья — 180–200 гривен;
  • брынза овечья — 280–300 гривен;
  • яйца — 40–50 гривен.

Цены на мясо. Свинина:

  • шея — 260–280 гривен;
  • биток — 240–260 гривен;
  • лопатка — 220–230 гривен;
  • задняя часть — 230–240 гривен;
  • свежее сало — 120–140 гривен;
  • подчеревок — 180–200 гривен;
  • каварма — 450 гривен;
  • «Кровянка» — 200–220 гривен;
  • «Печеночная» — 200–220 гривен.

Цены на рыбу:

  • карась свежий — 80–100 гривен;
  • карп свежий — 90–120 гривен;
  • сельдь — 220–240 гривен;
  • скумбрия малосольная — 420–450 гривен;
  • килька — 150–180 гривен;
  • хамса — 220 гривен.

Автор — Юлия Валиева, фото автора

Как я купила в Балте помидоры по тридцать

Помидоры из Балты

Июль поражает колебаниями цен на овощи. На Балтском рынке разнообразие овощей сразу привлекает внимание своим красивым видом. Ведь базарный азарт способен увлечь кого угодно. Из-за межсезонья наблюдаются колебания цен: ранние сорта уже заканчиваются, а поздние еще только созревают. Кроме того, увеличилось предложение тепличных овощей. Помидоры, огурцы, капуста, свекла, морковь — словно с картинки. Даже если вы ничего не планировали покупать, без покупок уйти будет сложно.

Люди выстроились в очередь за овощами, и я тоже становлюсь.

— О, помидоры у вас по тридцать, — говорит покупатель продавщице.

Смотрю на ценник: 30. Люди покупают кому что нужно, в том числе и краснощекие добротные помидоры. Беру и я помидоры. Целых пять килограммов. Почему бы не взять, чтобы вдоволь поесть и приготовить томатный сок по тридцать гривен за килограмм?

— С вас 500 гривен, — говорит мне продавщица.

Оказалось, ценник от кабачков случайно перекочевал к помидорам… Но я все равно забрала свою покупку. И не пожалела. Помидоры действительно словно только что с грядки — сочные, ароматные и очень сладкие.

Иду дальше по базарным рядам — может, еще что-нибудь подешевело.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель — 25 гривен;
  • лук — 15 гривен;
  • помидоры — 100–130 гривен;
  • свекла — 19 гривен;
  • огурцы — 15–40 гривен;
  • капуста — 35 гривен;
  • чеснок — 80–100 гривен;
  • морковь — 25 гривен;
  • зелень — 10 гривен за пучок.

Цены на фрукты:

  • яблоки — 70–100 гривен;
  • лимоны — 75–180 гривен;
  • бананы — 75 гривен.

Цены в молочном корпусе:

  • яйца (домашние) — 50 гривен;
  • молоко (литр) — 40 гривен;
  • брынза — 180 гривен;
  • творог — 200 гривен;
  • сметана — 200 гривен;
  • сливки — 400 гривен;
  • масло — 600–650 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

  • задняя часть — 200 гривен;
  • шея — 220 гривен;
  • лопатка — 230 гривен;
  • ребра — 180 гривен;
  • биток — 230 гривен;
  • свежее сало — 60–100 гривен.

Цены на рыбу:

  • толстолобик — 110 гривен;
  • караси — 80 гривен;
  • карп — 120 гривен.

Автор — Любовь Кузьменко, фото автора

В Любашевке молодые огурцы и картофель еще держат цену

Базар в Любашевке

На любашевском рынке «Привокзальный» продавцов гораздо больше, чем покупателей. Количество продавцов свинины и домашних колбас втрое превышает число огородников. Из-за весенних заморозков вишня, черешня, малина и смородина стали редкостью.

Сезон клубники фактически завершился и оказался не слишком удачным для производителей из-за низкого урожая и неблагоприятных погодных условий.

Немного оживленнее возле заготовителей ягод и лекарственных растений. Сейчас хорошо принимают сушеные цветы липы — по 400 гривен, цвет бузины — по 370 гривен, листья крапивы — по 110 гривен за килограмм. Частный заготовитель лекарственных растений Сергей рассказал, что также охотно принимает корни и листья одуванчика, тысячелистник и еще около десятка растений, используемых в фармацевтике и косметологии.

Овощи (цена за килограмм):

  • картофель молодой — 25–30 гривен;
  • лук — 30 гривен;
  • помидоры — 110–120 гривен;
  • морковь — 50 гривен;
  • свекла — 50 гривен;
  • огурцы — 30–50 гривен;
  • капуста — 25–35 гривен;
  • чеснок — 150 гривен;
  • горох — 100 гривен;
  • кабачки — 20–30 гривен;
  • пучки укропа и петрушки — 10–20 гривен.

Фрукты и ягоды:

  • абрикосы — 80 гривен;
  • вишня — 60 гривен.

Молочная продукция:

  • сметана — 150 гривен;
  • творог — 150 гривен;
  • масло — 400 гривен;
  • сливки — 240 гривен.

Мясо. Свинина:

  • мякоть — 200–220 гривен;
  • ребра — 185–200 гривен;
  • биток — 220–240 гривен;
  • свежее сало — 50–150 гривен.

Автор — Юрий Федорчук, фото автора

На рынке Арциза сезонные овощи дешевеют, ягоды держат позиции, а молоко подорожает

Торговля овощами в Арцизе

В начале июля рынок Арциза радует изобилием овощей, зелени и ягод. Хозяйки уже могут готовить блюда из молодого картофеля, моркови, помидоров и других овощей без существенных затрат семейного бюджета. Но, несмотря на разгар сезона, цены на некоторые продукты все же удивляют. Если картофель, кабачки и морковь дешевеют едва ли не каждый день, то клубника, малина и смородина упорно удерживают свои позиции. Ягоды остаются самой дорогой покупкой сезона, а продавцы не спешат снижать цены.

Ринок в Арцизі

Также на рынке Арциза можно приобрести майский мед по 400 гривен за литр и другую продукцию пчеловодства. Конечно же, продается и домашнее вино — по 70–80 гривен за литр в зависимости от сорта.

Мед на рынке в Арцизе

Стоит отметить, что продавцы молочной продукции прогнозируют повышение цены на молоко на десять гривен уже со следующей недели.

Цены на овощи (за килограмм):

  • картофель молодой — 25–30 гривен;
  • картофель старый — 15 гривен;
  • огурцы — 35 гривен;
  • помидоры — 70–110 гривен;
  • капуста — 30 гривен;
  • свекла — 20 гривен;
  • морковь — 20 гривен;
  • цветная капуста — 50 гривен;
  • пекинская капуста — 80 гривен;
  • кабачки — 15 гривен;
  • баклажаны — 150 гривен;
  • перец болгарский — 40–140 гривен;
  • чеснок — 180 гривен;
  • щавель, укроп, петрушка — 15 гривен за пучок.

Фрукты и ягоды:

  • клубника — 120 гривен;
  • черешня — 120 гривен;
  • абрикосы — 120 гривен;
  • малина — 250 гривен;
  • смородина — 180 гривен;
  • бананы — 80 гривен;
  • апельсины — 90 гривен;
  • лимоны — 180 гривен.

Цены в молочном ряду:

  • молоко — 40 гривен за литр;
  • творог — 150–200 гривен;
  • брынза коровья — 280 гривен;
  • брынза овечья — 350 гривен;
  • тяг для брынзы (закваска) — 300 гривен за 0,5 л;
  • сметана — 260 гривен;
  • сливки — 300 гривен;
  • яйца — 50–55 гривен за десяток.

Цены в мясном корпусе:

  • свиной ошеек — 300 гривен;
  • свиное бедро — 220 гривен;
  • свиной балык — 250 гривен;
  • подчеревок — 230 гривен;
  • свиные ребра — 150 гривен;
  • баранина — 350 гривен;
  • каварма — 500 гривен;
  • куриное филе — 225 гривен;
  • печень — 140 гривен;
  • фарш — 220–240 гривен;
  • тушка курицы — 90 гривен.

Автор — Виктория Лисецкая, фото автора

Фруктово-ягодное изобилие на Измаильском рынке

Ягоды на рынке в Измаиле

Измаильский рынок в начале июля радует разнообразием фруктов и ягод. Конечно, большая заслуга в этом фруктово-ягодном изобилии принадлежит местным садоводам, которые с любовью выращивают свой урожай.

Клубники стало немного меньше, зато рынок полон золотистых абрикосов, розово-красной черешни, местами встречается и желтая, еще продается крупная, отборная вишня. Появилось много ягод: крыжовник, смородина, голубика, малина, черника. Большую часть этой продукции привозят садоводы из села Криничное Болградского района.

Рынок в Измаиле

Сезонных овощей сейчас вдоволь, и некоторые из них продаются по вполне доступным ценам — кабачки, огурцы, капуста, картофель. Теперь остается ждать снижения стоимости помидоров, сладкого перца и моркови. Кстати, все овощи привезены из окрестных сел.

Рынок в Измаиле

Цены на овощи (за килограмм):

  • картофель — 25–35 гривен;
  • лук — 15 гривен;
  • помидоры — 80–150 гривен;
  • молодая свекла — 15 гривен;
  • огурцы — 20–25 гривен;
  • баклажаны — 110–150 гривен;
  • сладкий перец — 90–200 гривен;
  • капуста — 30–35 гривен;
  • цветная капуста — 30–60 гривен;
  • молодой чеснок — 15 гривен за штуку;
  • морковь старая — 50 гривен;
  • морковь молодая — 25 гривен;
  • кукуруза — 40–45 гривен за початок;
  • кабачки — 10–20 гривен;
  • стручковая фасоль — 200 гривен;
  • зелень — 10–15 гривен за пучок;
  • зеленый лук — 10 гривен.

Фрукты:

  • черешня — 70–130 гривен;
  • вишня — 60 гривен;
  • абрикосы — 80–130 гривен;
  • апельсины — 80 гривен;
  • лимоны — 160 гривен.

Ягоды:

  • крыжовник — 130 гривен;
  • ежевика — 250 гривен;
  • клубника — 160 гривен;
  • голубика — 600 гривен;
  • смородина — 130 гривен;
  • малина — 230 гривен.

Цена на грибы — 100–120 гривен.

Цены на мясо

Свинина:

  • мякоть — 220–230 гривен;
  • вырезка — 250 гривен;
  • мякоть на кости;
  • ребра — 220 гривен;
  • рулька — 100 гривен;
  • вырезка — 250 гривен;
  • свежее сало — 20–150 гривен.
  • Телятина:
  • мякоть — 350 гривен;
  • мясо на кости — 220, 300 гривен.

Баранина:

  • ягненок — 350 гривен;
  • баранина — 280 гривен.

Курица — 250 гривен.

Кисломолочные продукты:

  • овечья брынза — 280–300 гривен;
  • коровья брынза — 250 гривен;
  • творог — 230 гривен;
  • сливки — 350 гривен;
  • сметана — 230 гривен;
  • молоко — 45 гривен.

Куриные яйца: 60–65 гривен.

Цены на рыбу:

  • караси — 100 гривен;
  • сазан и белый амур — 180 гривен;
  • лещ — 50 гривен;
  • толстолобик — 70–80 гривен.

Автор — Наталья Слободяная, фото автора

Читайте и сравнивайте цены со стоимостью продуктов на рынках Одессы:

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