В Украине сразу несколько городов готовятся повысить стоимость проезда .

В Одессе тариф пока не менялся с декабря 2024 года.

Одесситы готовы платить больше только за нормальный транспорт и комфорт.

Подорожает ли проезд в Одессе: что думают жители города

После новостей о повышении цен на проезд во Львове, Киеве до 30 грн вопрос возможного подорожания снова стал актуальным и для Одессы.

Сейчас проезд в одесских маршрутках стоит 20 гривен. Последний раз тариф пересматривали в декабре 2024 года. Перевозчики всё чаще говорят о росте цен на топливо, ремонт и запчасти, а значит — новый пересмотр стоимости вполне возможен.

Журналисты спросили у одесситов, сколько они готовы платить за поездку в общественном транспорте.

Часть горожан считает нынешнюю цену вполне адекватной. Но почти все добавляют: платить такие деньги можно только за нормальные условия.

По словам одессита Михаила, 20 гривен — это уже стандартная цена, однако состояние транспорта явно не соответствует тарифу.

«Если будут новые автобусы — тогда ещё можно понять. Но маршрутки старые, хотелось бы чего-то современного», — говорит мужчина.

Похожего мнения придерживается и Ирина. Она считает, что цена должна быть комфортной и для пассажиров, и для перевозчиков.

Люди хотят видеть чистый салон, исправный транспорт и нормальные условия поездки, а не «уставшие» маршрутки, которые давно требуют обновления.

Для студентов и пенсионеров даже 20 гривен — дорого

Но есть и те, для кого нынешний тариф уже стал проблемой. Студенты признаются: если каждый день ездить на пары маршрутками, стипендии едва хватает только на дорогу.

«Если ездить туда и обратно каждый день — почти вся стипендия уйдёт на проезд», — говорит студент Евгений.

Не легче и пенсионерам. Многие стараются пользоваться электротранспортом или льготными автобусами, потому что обычные маршрутки для них слишком дорогие.

Одесситка Анна уверена: вместо того чтобы перекладывать расходы на людей, город должен больше вкладывать в общественный транспорт из бюджета.

Главная претензия — безопасность транспорта

Даже те, кто редко ездит в маршрутках, говорят о другой проблеме — безопасности. Одесситка Наталья признаётся, что давно отказалась от маршруток именно из-за их состояния.

«Они забитые, старые, и это уже просто небезопасно», — говорит женщина.

В итоге мнения о цене разошлись, но в одном жители города почти единодушны: если стоимость проезда и повышать, то вместе с качеством транспорта.

Пока же многие надеются на электротранспорт, где билет стоит 15 гривен. Правда, прошлой зимой Одесса уже увидела, что без света трамваи и троллейбусы тоже могут внезапно исчезнуть с улиц.

Напомним, в Одесской области перевозчики уже начали пересматривать тарифы на междугородние маршруты. В части громад цены уже выросли, тогда как другие пытаются сдерживать повышение — даже ценой сокращения рейсов

