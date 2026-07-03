Ключевые моменты:
- Малина на Привозе стоит 200–220 гривен за килограмм
- Помидоры продают по цене от 50 до 160 гривен
- Черешня подешевела до 50 гривен за килограмм
- Мария Котова зафиксировала актуальные цены на основные продукты
Сезонные цены на продукты в Украине меняются практически каждую неделю под влиянием нового урожая, погодных условий и предложения на рынках. Именно поэтому редакция «Одесской жизни» регулярно проводит собственный мониторинг стоимости продуктов на крупнейшем рынке Одессы — Привозе. Цены на этот раз, как и всегда, изучала журналист Мария Котова.
Малина — целых двести гривен
На Привозе такая жара, что кажется, будто воздух можно резать ножом. Продавцы прячутся под зонтами, покупатели перебегают от ряда к ряду в поисках тени, а самый популярный вопрос сегодня — выдержат ли ягоды такую погоду.
Но здесь на любой вопрос всегда найдётся ответ. И желательно такой, чтобы все вокруг улыбнулись.
— Скажите, а малина в такую жару не течёт?
— Почему это она должна течь? У меня малина порядочная!
— Да я подумал… может, тогда она хоть немного дешевле будет. А то целых двести гривен.
— Дешевле? Да она сейчас на такие слова обидится! Берите скорее, пока не услышала. А если хотите дешевле — подождите, пока солнце начнёт со мной торговаться…
А какие сейчас цены?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–160 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–70 грн;
- огурцы — 30–70 грн;
- сладкий перец — 50–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зелёный горошек — 50–60 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 80–130 грн;
- черешня — 50–120 грн;
- вишня — 50–120 грн;
- абрикосы — 60–120 грн;
- персики — 60–130 грн;
- сливы — 50–80 грн;
- малина — 200–220 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 38–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 250–270 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- рёбра — 130–180 грн.
- антрекот — 180–250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–260 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- рёбра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн.
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
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