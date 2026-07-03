Ключевые моменты:

Малина на Привозе стоит 200–220 гривен за килограмм

Помидоры продают по цене от 50 до 160 гривен

Черешня подешевела до 50 гривен за килограмм

Мария Котова зафиксировала актуальные цены на основные продукты

Сезонные цены на продукты в Украине меняются практически каждую неделю под влиянием нового урожая, погодных условий и предложения на рынках. Именно поэтому редакция «Одесской жизни» регулярно проводит собственный мониторинг стоимости продуктов на крупнейшем рынке Одессы — Привозе. Цены на этот раз, как и всегда, изучала журналист Мария Котова.

Малина — целых двести гривен

На Привозе такая жара, что кажется, будто воздух можно резать ножом. Продавцы прячутся под зонтами, покупатели перебегают от ряда к ряду в поисках тени, а самый популярный вопрос сегодня — выдержат ли ягоды такую погоду.

Но здесь на любой вопрос всегда найдётся ответ. И желательно такой, чтобы все вокруг улыбнулись.

— Скажите, а малина в такую жару не течёт?

— Почему это она должна течь? У меня малина порядочная!

— Да я подумал… может, тогда она хоть немного дешевле будет. А то целых двести гривен.

— Дешевле? Да она сейчас на такие слова обидится! Берите скорее, пока не услышала. А если хотите дешевле — подождите, пока солнце начнёт со мной торговаться…

А какие сейчас цены?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–160 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 30–70 грн;

огурцы — 30–70 грн;

сладкий перец — 50–100 грн;

баклажаны — 50–100 грн;

капуста — 30–40 грн;

чеснок — 100–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

редис — 25–30 грн;

зелёный горошек — 50–60 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–110 грн;

клубника — 80–130 грн;

черешня — 50–120 грн;

вишня — 50–120 грн;

абрикосы — 60–120 грн;

персики — 60–130 грн;

сливы — 50–80 грн;

малина — 200–220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 38–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

задняя часть — 250–270 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

рёбра — 130–180 грн.

антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–260 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

рёбра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн.

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

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