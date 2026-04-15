Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четырех регионах Украины наблюдается задержка со строительством защитных сооружений для энергообъектов перед зимой.

Зеленский отметил недостаточный уровень подготовки ключевых объектов в определенных регионах к холодному сезону. Кстати, Украина интенсивно сотрудничает с западными партнерами для укрепления энергетики. Кроме того, президент анонсировал положительные новости о технической помощи в ближайшее время.

Добавим, что чиновники проанализировали ход работ по защите энергетики в областях и крупных городах. В настоящее время защита создается на 368 объектах, однако не все региональные лидеры соблюдают установленные графики. Среди аутсайдеров отмечают Львовскую, Волынскую, Одесскую и Киев.

Чтобы исправить ситуацию и ускорить, правительство вводит регулярные встречи с министрами, председателями областей, правоохранителями и военными, которые обеспечивают охрану этих объектов.

