Ключевые моменты:

Общий долг за тепло в Одессе превысил 1,5 млрд грн.

Более 255 тысяч абонентов задолжали предприятию свыше 1,46 млрд грн.

КП «ТГО» уже передало в суд сотни дел о взыскании долгов.

Долги за отопление в Одессе превысили 1,5 млрд гривен

По состоянию на май 2026 года общая задолженность перед КП «Теплоснабжение города Одессы» составляет более 1,5 млрд гривен.

Основную часть долга сформировали бытовые потребители — жители города. Сейчас более 255 тысяч абонентов суммарно задолжали предприятию более 1,46 млрд грн.

Кроме населения, долги остаются и у других категорий потребителей. В частности:

государственный бюджет — 34,3 млн грн;

областной бюджет — 5,8 млн грн;

местный бюджет — 4,6 млн грн;

другие потребители — 95,7 млн грн.

Что будет с должниками и как можно решить вопрос

Несмотря на финансовую нагрузку, предприятие продолжает готовить город к следующему отопительному сезону и проводить ремонт теплосетей.

В мэрии сообщили, что с начала года уже переданы в суд сотни дел о взыскании задолженности.

При этом жителям напоминают: если погасить всю сумму сразу сложно, можно обратиться в службу «Теплосбыта» и оформить реструктуризацию — то есть договориться о постепенной выплате долга частями.

В городе также призывают не откладывать оплату коммунальных услуг, чтобы не увеличивать задолженность перед новым отопительным сезоном.

Напомним, КП «Теплоснабжение города Одессы» усилило работу по взысканию долгов за отопление и горячую воду. С января по май 2026 года предприятие подало 952 иска в местные суды Одессы. Большая часть из них уже рассмотрена.

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