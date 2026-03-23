Ключевые моменты:

В некоторых районах Одессы люди до сих пор остаются без укрытий во время воздушных тревог.

Несмотря на миллиардные расходы в предыдущие годы, MBA указывает, что проблема стала следствием долговременного затягивания и бездействия.

За последние два месяца в Одессе появилось 17 новых укрытий, но это оценивается как недостаточный темп.

17 укрытий за два месяца: мало ли это

Заместитель главы Одесской МВА Сергей Красиленко отметил, что в городе до сих пор без надлежащей защиты во время воздушных тревог остаются целые жилые массивы, парки и прибрежные территории. По словам Сергея Красиленко, за последние два месяца в Одессе появилось 17 новых укрытий.

Кроме того, сейчас проходит тендер на закупку восьми мобильных укрытий для прибрежной зоны. Однако в военной администрации считают, что этого мало, а работы должны стартовать гораздо раньше и интенсивнее.

«Это прямая угроза жизни, которую годами проигнорировали. За два месяца укрытий увеличилось на 17. Продолжается тендер на восемь мобильных укрытий для побережья. Но этого недостаточно. Такие меры должны были реализовать гораздо раньше и быстрее», — подчеркнул Красиленко.

Также заместитель председателя МВА сообщил, что некоторые депутаты только теперь посылают возмущенные обращения по укрытиям в городе. Он отметил, что администрация ценит заботу о безопасности жителей. Но напоминает, что военная администрация была введена осенью прошлого года, а депутаты работают годами. Соответственно, депутатам нужно было активнее приобщаться раньше, а не теперь.

