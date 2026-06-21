Ключевые моменты:

Во время купания девочку на надувном круге подхватило течение и унесло в море.

На данный момент обследовано уже 6 километров побережья и 210 гектаров надводной поверхности.

К поискам привлечены водолазы ГСЧС, специалисты с тепловизионными дронами, а также психологи.

Прочесывают каждый метр: к поискам подключили беспилотники

Исчезновение ребенка мобилизовало все экстренные службы региона. Поисковые работы не останавливаются ни на минуту, однако ситуация осложняется коварными морскими течениями в этом районе.

По информации Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели используют все имеющиеся технические ресурсы. Специальные подразделения беспилотных систем мониторят море с воздуха, пытаясь обнаружить надувной круг или ребенка на водной глади.

Одновременно с этим водолазы метр за метром проверяют морское дно в районе исчезновения, а пешие патрули осматривают береговую линию.

Поисковая операция продолжается.

Стихийный пляж и надувной круг: смертельно опасная комбинация

В связи с трагедией спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Одесского региона и в очередной раз подчеркивают: отдых на стихийных пляжах строго запрещен.

«На первый взгляд «уютное» место может в мгновение ока стать местом трагедии. Отсутствие спасательных постов, непроверенное дно, опасные течения — это огромный риск. А использование надувных плавсредств в таких местах — это двойная опасность! Надувные круги и матрасы очень легкие, легкий порыв ветра или донное течение способны за считанные секунды унести ребенка на расстояние, которое невозможно преодолеть вплавь», — напоминают в ГСЧС.

Спасатели призывают родителей ни на секунду не выпускать детей из виду возле воды и не рисковать самым ценным ради сомнительного отдыха на диких пляжах.

Напомним, в пятницу, 19 июня, на побережье Черного моря в селе Сычавка сильное течение унесло на глубину 10-летнюю Софию Потемкину, которая плавала на надувном круге. Прабабушка, которая находилась в воде вместе с девочкой, спасти правнучку не смогла.

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