Ключевые моменты:
- Трагедия произошла во время купания на стихийном пляже, где из-за отсутствия спасательных постов отдыхать строго запрещено.
- Прабабушка, которая находилась в воде вместе с девочкой, пыталась спасти правнучку самостоятельно.
- Полиция внесла сведения в ЕРДР по статье «убийство» с пометкой «пропажа без вести».
Подробности исчезновения ребенка в Сычавке
Утром 19 июня в отделение полиции Одесского районного управления поступил экстренный звонок от жительницы области. Женщина сообщила, что в селе Сычавка (Южненская громада) на одном из пляжей ребенка на надувном круге стремительно уносит в открытое море.
На место происшествия немедленно выехали экстренные службы. Как предварительно установили правоохранители, малолетняя София Потемкина зашла в воду вместе со своей прабабушкой. Семья выбрала для отдыха дикий, стихийный пляж возле местной базы отдыха. Из-за внезапного сильного течения надувной круг с ребенком начало быстро уносить от берега. Пожилая женщина попыталась доплыть до девочки и вытащить ее, однако глубина и скорость течения не оставили ей шансов сделать это самостоятельно.
На данный момент поисковые работы продолжаются, спасатели и полиция прочесывают акваторию и береговую линию.
Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) с примечанием «пропавший без вести».
Правоохранители обращаются ко всем жителям прибрежных населенных пунктов, рыбакам, владельцам плавсредств и отдыхающим. Если вы заметили ребенка в море, на побережье или владеете любой информацией, которая может помочь найти девочку, пожалуйста, срочно сообщить об этом.
Куда обращаться:
- Отделение полиции №4 (г. Южный) ОРУП №2 ГУНП в Одесской области.
- Контактные телефоны: (048) 779-44-71, 063-072-67-27.
- На общенациональную спецлинию 102 (круглосуточно).