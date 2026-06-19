Ключевые моменты:

Трагедия произошла во время купания на стихийном пляже, где из-за отсутствия спасательных постов отдыхать строго запрещено.

Прабабушка, которая находилась в воде вместе с девочкой, пыталась спасти правнучку самостоятельно.

Полиция внесла сведения в ЕРДР по статье «убийство» с пометкой «пропажа без вести».

Подробности исчезновения ребенка в Сычавке

Утром 19 июня в отделение полиции Одесского районного управления поступил экстренный звонок от жительницы области. Женщина сообщила, что в селе Сычавка (Южненская громада) на одном из пляжей ребенка на надувном круге стремительно уносит в открытое море.

На место происшествия немедленно выехали экстренные службы. Как предварительно установили правоохранители, малолетняя София Потемкина зашла в воду вместе со своей прабабушкой. Семья выбрала для отдыха дикий, стихийный пляж возле местной базы отдыха. Из-за внезапного сильного течения надувной круг с ребенком начало быстро уносить от берега. Пожилая женщина попыталась доплыть до девочки и вытащить ее, однако глубина и скорость течения не оставили ей шансов сделать это самостоятельно.

На данный момент поисковые работы продолжаются, спасатели и полиция прочесывают акваторию и береговую линию.

Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) с примечанием «пропавший без вести».

Правоохранители обращаются ко всем жителям прибрежных населенных пунктов, рыбакам, владельцам плавсредств и отдыхающим. Если вы заметили ребенка в море, на побережье или владеете любой информацией, которая может помочь найти девочку, пожалуйста, срочно сообщить об этом.

Куда обращаться: