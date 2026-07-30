Ключевые моменты:
- У побережья Одессы и области вода составит 18–19°С.
- Прогнозируется легкое волнение, уровень воды остается безопасным.
- Погода на побережье: Облачно с прояснениями, без осадков.
Температура морской воды и условия для купания в Одессе
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 30 июля на одесском побережье удержатся благоприятные условия для морских прогулок и купания. Морская вода будет в пределах 18–19°С — заходить в такую воду зябко, долго плавать в ней сложно, но для быстрого освежающего купания она подходит.
Сильного шторма или резкого подгона холодных глубинных вод (апвеллинга) синоптики не прогнозируют — волнение моря останется слабым.
Отдых у воды обещает быть комфортным: сильной духоты в течение дня не ожидается благодаря освежающему северо-западному ветру со скоростью 5–10 м/с.
В Одессе днем воздух прогреется до +26…+28°С. В области днем ожидается от +26°С до +31°С.
Метеорологи напоминают, что уже с начала августа в регион вернется сильная жара, поэтому конец июля — идеальное время для отдыха у моря с комфортными температурами.
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