Ключевые моменты:

Температура воды: комфортные +23…+24°C по всему одесскому побережью.

Погода: жара до +34°C, штормовые волны на море.

Из-за волнения моря повышается риск дрейфа мин.

Температура моря в Одессе 5 августа: прогноз

Морская вода у одесских пляжей достигла максимального температурного комфорта. По данным синоптиков, 5 августа температура моря составляет +23…+24°C, что в сочетании с дневной жарой до +34°C создает отличные условия для отдыха у воды.

Впрочем, несмотря на приятную температуру моря, спасатели просят не терять бдительности из-за гидрологических особенностей дня.

Городские власти и спасатели напоминают одесситам и гостям города, что в штормовую погоду повышается риск неконтролируемого подрыва, поэтому пребывание непосредственно в воде или на неоткрытых участках побережья несет серьезные риски.

Служба спасения напоминает: Если вы заметили в воде или на берегу предмет, похожий на мину, ни в коем случае не подходите и не трогайте его. Срочно отодвиньтесь на безопасное расстояние и наберите 102.

Риск теплового удара: как защититься

При температуре +34°C резко возрастает риск получения солнечного или теплового удара (головокружение, тошнота, учащенный пульс).

Что делать для профилактики и первой помощи:

Обязательно носите головной убор и избегайте солнца с 11:00 до 16:00.

Пейте больше чистой воды и не употребляйте алкоголь.

При первых симптомах: немедленно перейдите в тень/прохладное помещение, расстегните давящую одежду, пейте небольшими глотками воду и приложите влажный компресс ко лбу и шее.

При необходимости вызовите 103.

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