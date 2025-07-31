Ключевые моменты:

Сегодня, 31 июля 2025, в Одессе, тушили пожар в жилом доме по улице Добровольцев;

Горели балконы квартир на 7 и 8 этажах;

Пожарные быстро локализовали огонь и не дали ему распространиться;

Жертв и пострадавших нет;

Причина пожара и сумма ущерба пока неизвестны.

По сообщению областного управления ГСЧС, пожар оперативно ликвидировали, не допустив распространение огня на другие квартиры.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, днем ранее, 30 июля, в центре Одессы тушили большой пожар в жилом многоэтажном доме по улице Канатной. Позже в ГСЧС сообщили, что на пожаре спасти трех людей, кота и собаку.

В то же время сейчас местные Телеграм-каналы пишут о большом пожаре, который разгорается на открытой территории в Лузановке. Сообщается, что сотрудники ГСЧС уже на месте.