Ключевые моменты:
- В Сычавке мужчина спустился в колодец, чтобы спасти кошку.
- Самостоятельно выбраться он уже не смог.
- Спасатели подняли его на поверхность с помощью веревки.
- История завершилась благополучно и для человека, и для животного.
По информации Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел накануне поздно вечером в селе Сычавка.
38-летний мужчина услышал, что на дне колодца находится кошка, и без колебаний спустился ей на помощь. Однако подняться обратно самостоятельно уже не смог.
На место прибыли спасатели. С помощью спасательной веревки они безопасно подняли мужчину на поверхность.
Как отметили в ГСЧС, «к счастью, эта история закончилась хорошо для обоих».
Напомним, ранее на одесском пляже женщина попала в ловушку на пирсе.