Ключевые моменты:

В Сычавке мужчина спустился в колодец, чтобы спасти кошку.

Самостоятельно выбраться он уже не смог.

Спасатели подняли его на поверхность с помощью веревки.

История завершилась благополучно и для человека, и для животного.

По информации Главного управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел накануне поздно вечером в селе Сычавка.

38-летний мужчина услышал, что на дне колодца находится кошка, и без колебаний спустился ей на помощь. Однако подняться обратно самостоятельно уже не смог.

На место прибыли спасатели. С помощью спасательной веревки они безопасно подняли мужчину на поверхность.

Как отметили в ГСЧС, «к счастью, эта история закончилась хорошо для обоих».

Напомним, ранее на одесском пляже женщина попала в ловушку на пирсе.