Ключевые моменты:

Трагедия произошла в одном из сел Беляевской громады (Одесский район).

38-летняя женщина за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Vito переехала сына.

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой.

Детали трагического ДТП

Трагическое ДТП произошло сегодня, 3 августа, в одном их сел Беляевской громады. По предварительным данным правоохранителей, 38-летняя местная жительница выезжала на автомобиле Mercedes Vito с территории своего домовладения. В этот момент ее годовалый сын самостоятельно вышел со двора на улицу.

Женщина не заметила ребенка в зоне движения и совершила наезд. Полученные мальчиком телесные повреждения оказались смертельными.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все детальные обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В связи с трагедией полицейские в очередной раз обращаются к водителям и родителям:

«Призываем водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Напоминаем, что перед началом движения или маневра необходимо лично убедиться, что это будет абсолютно безопасно и не создаст угрозы окружающим, особенно когда рядом находятся маленькие дети».

Напомним, в Одесской области суд признал виновной врача, которая во время ведения беременности не отреагировала на тревожные результаты анализов пациентки и не назначила необходимое лечение. В результате новорожденный умер.

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