Ключевые моменты:

Генерации в Украине достаточно, плановые графики не действуют.

В Одессе и райцентрах области возможны только экстренные точечные отключения.

Причина – последствия атак минувшей зимы, когда было разрушено более 50% крупных подстанций.

Ограничения вводятся в пиковые часы (утром и вечером), чтобы избежать перегрузки работающего на пределе оборудования.

Похолодание увеличивает нагрузку на сеть, так как люди чаще используют обогреватели.

Энергетики объясняют ситуацию просто: сети работают в экстремальном режиме. Прошлой зимой враг разрушил более половины крупных подстанций региона. Оборудование, которое удалось восстановить или заменить, сейчас работает на пределе своих физических возможностей. И чтобы избежать его перегрузки во время стремительного роста потребления, специалисты вынуждены применять ограничения. Чаще это случается в утренние и вечерние пиковые часы.

Важную роль играет и погода: ведь чем прохладнее температура воздуха, тем больше люди используют свет для обогрева. Соответственно периоды отсутствия электричества становятся длиннее.

В то же время, отмечают в ДТЭК, аварийно-ремонтные работы продолжаются и для их безопасного выполнения оборудование может быть временно без напряжения. Также специалисты ежедневно устраняют локальные аварии и обслуживают сети в ходе плановых работ.

«Несмотря на все вызовы войны, мы делаем все возможное, чтобы в домах украинцев было надежное и бесперебойное электроснабжение», – подчеркнули в компании.

Как сообщалось ранее, в Одесской области энергетики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. В компании ДТЭК объявили о масштабных планах по модернизации электросетей и повышению их устойчивости. В частности, в этом году планируется строительство 16 новых трансформаторных подстанций; также будут отремонтированы тысячи километров линий электропередачи и энергообъектов.