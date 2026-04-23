Ключевые моменты:

В 2026 году планируется строительство 16 новых трансформаторных подстанций.

Будут отремонтированы тысячи километров линий электропередачи и энергообъектов.

Особое внимание уделят модернизации критической инфраструктуры.

Модернизация электросетей Одесской области: планы ДТЭК на 2026 год

После завершение отопительного сезона компания ДТЭК Одесские электросети начала подготовку инфраструктуры к будущим пиковым нагрузкам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В течение 2026 года в регионе планируется построить 16 новых трансформаторных подстанций. Также энергетики намерены отремонтировать почти 2 тысячи километров линий электропередачи и более 2,5 тысячи энергообъектов разного класса напряжения.

Отдельное внимание уделят расчистке более 2,5 тысяч километров трасс вдоль линий электропередачи. Это необходимо для предотвращения аварий во время непогоды. Также запланирована реконструкция 70 километров линий и трёх энергообъектов.

В компании подчёркивают, что приоритет отдаётся участкам с наиболее изношенным оборудованием и тем, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры и обслуживание большого числа потребителей. Цель — снизить количество аварийных отключений и повысить устойчивость энергосистемы.

Напомним, за последний год в Одесской области в результате российских атак повреждена 31 крупная подстанция. Часть из них полностью не работает, однако потребителей удалось переподключить к другим источникам питания.

По данным компании, только за январь–март уже было обновлено более 600 километров воздушных линий и 225 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов.

