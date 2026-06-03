Ключевые моменты:

Аварийное отключение оборудования в Одессе произошло в 14:10.

Без электроснабжения временно осталась часть жителей Киевского района города.

Причиной обесточивания стала техническая авария на объекте энергетики.

Энергетики ДТЭК уже начали ремонтные работы для оперативного восстановления сети.

По информации пресс-службы «ДТЭК Одесские электросети», аварийная ситуация на энергообъекте возникла в 14:10, после чего в домах одесситов на нескольких улицах Киевского района исчезло электричество.

Специалисты компании ДТЭК сразу же выехали на место происшествия и приступили к ликвидации последствий поломки.

«Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в каждом доме», – заверили в ДТЭК.

Точное время завершения ремонта в компании не сообщают.

Ранее энергетики сообщали об аварийных работах, из-за которых без света остались Лузановки и части поселка Котовского.