Ключевые моменты:
- Аварийное отключение оборудования в Одессе произошло в 14:10.
- Без электроснабжения временно осталась часть жителей Киевского района города.
- Причиной обесточивания стала техническая авария на объекте энергетики.
- Энергетики ДТЭК уже начали ремонтные работы для оперативного восстановления сети.
По информации пресс-службы «ДТЭК Одесские электросети», аварийная ситуация на энергообъекте возникла в 14:10, после чего в домах одесситов на нескольких улицах Киевского района исчезло электричество.
Специалисты компании ДТЭК сразу же выехали на место происшествия и приступили к ликвидации последствий поломки.
«Наши специалисты уже работают на месте, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в каждом доме», – заверили в ДТЭК.
Точное время завершения ремонта в компании не сообщают.
Ранее энергетики сообщали об аварийных работах, из-за которых без света остались Лузановки и части поселка Котовского.