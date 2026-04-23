Ключевые моменты:

Авария произошла вечером 23 апреля в Приморском районе Одессы.

Обесточены более 5 тысяч потребителей.

Причина – выход из строя кабельной линии.

Бригады ДТЭК работают в усиленном режиме и будут устранять поломку всю ночь.

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», специалисты ДТЭК уже работают на месте аварии, чтобы определить точное место повреждения. Ремонтные работы включают в себя вскрытие кабельного канала и замену поврежденного участка оборудования. После этого энергетики проведут обязательные испытания линии, чтобы гарантировать надежность подачи напряжения, и постепенно начнут возвращать свет в дома одесситов.

В компании отмечают, что подобные работы являются технически сложными и требуют времени.

«Однако мы понимаем, насколько важно иметь свет дома. Поэтому наши бригады будут работать непрерывно, в частности, ночью, чтобы как можно быстрее завершить ремонт», – заверили в ДТЭК.

