Ключевые моменты:
- Авария произошла вечером 23 апреля в Приморском районе Одессы.
- Обесточены более 5 тысяч потребителей.
- Причина – выход из строя кабельной линии.
- Бригады ДТЭК работают в усиленном режиме и будут устранять поломку всю ночь.
Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», специалисты ДТЭК уже работают на месте аварии, чтобы определить точное место повреждения. Ремонтные работы включают в себя вскрытие кабельного канала и замену поврежденного участка оборудования. После этого энергетики проведут обязательные испытания линии, чтобы гарантировать надежность подачи напряжения, и постепенно начнут возвращать свет в дома одесситов.
В компании отмечают, что подобные работы являются технически сложными и требуют времени.
«Однако мы понимаем, насколько важно иметь свет дома. Поэтому наши бригады будут работать непрерывно, в частности, ночью, чтобы как можно быстрее завершить ремонт», – заверили в ДТЭК.
