Ключевые моменты:

Сегодня, в пятницу, 27 февраля, ожидается умеренная геомагнитная активность, что может вызвать легкое недомогание у чувствительных людей.

Наиболее ощутимые колебания прогнозируются в первой половине дня, к вечеру обстановка стабилизируется.

Особое внимание здоровью стоит уделить людям с гипертонией, хроническими заболеваниями суставов и нарушениями сна.

Прогноз магнитных бурь на 27 февраля 2026 года

Согласно данным мониторинга солнечной активности, в пятницу, 27 февраля, Земля будет находиться под влиянием слабых возмущений магнитного поля. Сильного шторма не прогнозируется, однако уровень активности будет колебаться в пределах 3-4 баллов.

Такие показатели считаются «пограничными»: здоровые люди могут ничего не заметить, но метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, быстрой утомляемостью и резкими перепадами настроения.

Как защитить себя: советы врачей

Чтобы пятница прошла продуктивно и без лишних таблеток, медики рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

пейте чистую воду вместо крепкого кофе и черного чая. Это поможет поддерживать нормальную вязкость крови;

минимизируйте потребление соли, жирного и жареного – лишняя нагрузка на сосуды в этот день ни к чему.

постарайтесь лечь спать до полуночи и обеспечить себе полноценные 7-8 часов отдыха.

свежий воздух поможет насытить кровь кислородом, но избегайте интенсивных тренировок в спортзале.

если вы страдаете хроническими заболеваниями, убедитесь, что все необходимые препараты есть в наличии.

