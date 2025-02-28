Свое мнение относительно блогерства бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Демьян Ганул высказал в своей заметке в социальных сетях.

Активист считает, что создание Залужным собственного канала на Ютубе свидетельствует о политических амбициях нынешнего посла в Великобритании. Что не считается с его нынешней дипломатической должностью.

«Да никаких выборов, просто Посол Украины в Соединенном Королевстве открыл канал на Ютубе без всякого официально-дипломатического контента», — написал Ганул.

Напомним, что украинские политики и медиа часто называют Валерия Залужного конкурентом действующего президента Владимира Зеленского на возможных президентских выборах.

Фамилия бывшего главнокомандующего ВСУ постоянно присутствует в социологических опросах украинцев, кому бы они отдали голос, если бы выбирали главу государства. И процент сторонников Залужного в результатах всегда один из самых высоких.

Сам Валерий Залужный всегда опровергал информацию, что метит на пост главы государства. Он не является членом какой-то политической партии.

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