Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе 16 сентября остынет до +20…+21°С.
- Воздух днем прогреется до +22 — 24°С, ветер 7-12 м/с.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 16 сентября, температура морской воды в Одессе будет в пределах 20–21°С. Такая вода считается прохладной, но многим людям подходит для купания, особенно в теплый осенний день.
Днем воздух в Одессе прогреется до 22-24°С, по области — до 26°С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируется.
Фото — Анжела Королевич