Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 16 сентября остынет до +20…+21°С.

Воздух днем прогреется до +22 — 24°С, ветер 7-12 м/с.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 16 сентября, температура морской воды в Одессе будет в пределах 20–21°С. Такая вода считается прохладной, но многим людям подходит для купания, особенно в теплый осенний день.

Днем воздух в Одессе прогреется до 22-24°С, по области — до 26°С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируется.

Выбор редакции:

Фото — Анжела Королевич