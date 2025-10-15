Ключевые моменты:

На Ланжероне незаконно достроили три этажа к зданию, из-за чего с Мемориала Неизвестному матросу больше не видно моря.

Строительство нарушает нормы и законы: вместо реконструкции водолазной станции возводят гостиницу, да ещё и выше разрешённого уровня.

Общественная организация «Спільна Мета» требует снести лишние этажи и готовит обращения в международные структуры.

Стройка на Ланжероне: море «спрятали» за незаконными этажами

Скандал вокруг стройки на Ланжероне набирает обороты. Активисты заявляют, что новое здание не только возведено с нарушениями, но и нарушает историческую ценность одного из важнейших мест Одессы — Мемориала Неизвестному матросу. Именно открытая панорама моря изначально была ключевым элементом архитектурного замысла Вечного огня, созданного ещё в 1960 году.

Что нарушено:

Застройщик получил разрешение только на реконструкцию бывшей водолазной станции, однако на месте фактически строится гостиничный комплекс.

По проекту разрешено было построить 8 этажей, но здание уже выросло до 12.

Общественная организация «Спільна Мета» выступила с официальным требованием демонтировать три незаконных этажа. Также активисты начали подготовку документов для подачи в международные инстанции, чтобы привлечь внимание к проблеме и вернуть городу его исторический вид. В ближайшее время планируется провести встречу с представителями власти и горожанами.

Активисты напоминают, что такое вмешательство в исторический облик нарушает международные соглашения — Гаагскую конвенцию 1954 года, Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года, а также украинский Закон «Об охране культурного наследия».

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов признал строительство незаконным и таким, что портит архитектурный облик города. Он заявил: если застройщик не устранит нарушения и не вернётся к изначальным договорённостям, власти примут решение о принудительном сносе.

