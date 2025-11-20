Ключевые моменты
- 20 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Северного и Южного и Центрального РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Бачинского Анатолия, 44, 57А-109;
- Бригадная, 43б-101,
- Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А;
- Палубная, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4;
- Судостроительная, 8,
- Франко Ивана, 39-55,
- Штурвальная, 17а;
- пер. 4-й Проектный, 5,5а,7,7а;
- пер. 5-й Проектный, 4, 6, 8;
- пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;
- просп. Адмиральский, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Вапняная, 1-47,
- Вапняное Селище, 4-12,
- Винниченко Владимира, 26-49А;
- Витрогонова, 16-31,
- Гордиенко, 31-70,
- Грина, 8-23,
- Закарпатская, 28/а;
- Ивахненко Петра, 1-72,
- Клепацкого Павла, 12,17,22;
- Коцюбинского, 1-21,
- Крашевского Юзефа, 6А-21,
- Лавкова, 1-45,
- Листяна, 10б;
- Мазепы Ивана, 4-43,
- Матюшенко, 25-58а,
- Мациевской, 1-44,
- Минаевская, 11-50,
- Болобочана, 19,19а;
- Архитектора Нештурхи, 20-77,
- Орлика Пилипа, 3-44,
- Пассионарии, 1-26,
- Праведников мира, 2-78,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б;
- Училищная, 22,26;
- Хорошенка, 21-53,
- Шполянская, 10-71А;
- пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
- пер. 1-й Наявный, 3-7,
- пер. 1-й Юбилейный, 6,
- пер. 2-й Наявный, 1-12а;
- пер. 3-й Наявный, 1-9,
- пер. 3-й Восточный, 11,
- пер. 4-й Наявный, 2-7б;
- пер. 5-й Наявный, 1-5а;
- пер. 6-й Наявный, 2-9а,
- пер. 7-й Наявный, 4а-10в,10/а/1;
- пер. Гетьмана Дорошенко, 1-14,
- пер. Любашовский, 1-19/корп.1;
- пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
- пер. Ширяевский, 21,28;
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б, 29.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Большая Арнаутская, 18, 22;
- Корженко Вадима, 25, 31-46;
- Литвака Бориса, 27-38.
Работы до 19:00:
- Малая Арнаутская, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепный Ряд, 11, 13, 19;
- Пантелеймоновская, 95,
- Пастера, 21-50,
- Преображенская, 81, 83, 85;
- Старопортофранковская, 107-143 (нечетные);
- Хмельницкого Богдана, 4-14 (четные);
- пер. Книжный, 1-23.
