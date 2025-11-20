Отключения света

Ключевые моменты

  • 20 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Северного и Южного и Центрального РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Бачинского Анатолия, 44, 57А-109;
  • Бригадная, 43б-101,
  • Курбаса Леся, 17, 22/КОРП.1, 22А;
  • Палубная, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4;
  • Судостроительная, 8,
  • Франко Ивана, 39-55,
  • Штурвальная, 17а;
  • пер. 4-й Проектный, 5,5а,7,7а;
  • пер. 5-й Проектный, 4, 6, 8;
  • пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;
  • просп. Адмиральский, 1В, 26, 34, 34г, 35, 35а, 36, 37.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Вапняная, 1-47,
  • Вапняное Селище, 4-12,
  • Винниченко Владимира, 26-49А;
  • Витрогонова, 16-31,
  • Гордиенко, 31-70,
  • Грина, 8-23,
  • Закарпатская, 28/а;
  • Ивахненко Петра, 1-72,
  • Клепацкого Павла, 12,17,22;
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Крашевского Юзефа, 6А-21,
  • Лавкова, 1-45,
  • Листяна, 10б;
  • Мазепы Ивана, 4-43,
  • Матюшенко, 25-58а,
  • Мациевской, 1-44,
  • Минаевская, 11-50,
  • Болобочана, 19,19а;
  • Архитектора Нештурхи, 20-77,
  • Орлика Пилипа, 3-44,
  • Пассионарии, 1-26,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б;
  • Училищная, 22,26;
  • Хорошенка, 21-53,
  • Шполянская, 10-71А;
  • пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
  • пер. 1-й Наявный, 3-7,
  • пер. 1-й Юбилейный, 6,
  • пер. 2-й Наявный, 1-12а;
  • пер. 3-й Наявный, 1-9,
  • пер. 3-й Восточный, 11,
  • пер. 4-й Наявный, 2-7б;
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а;
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а,
  • пер. 7-й Наявный, 4а-10в,10/а/1;
  • пер. Гетьмана Дорошенко, 1-14,
  • пер. Любашовский, 1-19/корп.1;
  • пер. Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18;
  • пер. Ширяевский, 21,28;
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б, 29.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Большая Арнаутская, 18, 22;
  • Корженко Вадима, 25, 31-46;
  • Литвака Бориса, 27-38.

Работы до 19:00:

  • Малая Арнаутская, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепный Ряд, 11, 13, 19;
  • Пантелеймоновская, 95,
  • Пастера, 21-50,
  • Преображенская, 81, 83, 85;
  • Старопортофранковская, 107-143 (нечетные);
  • Хмельницкого Богдана, 4-14 (четные);
  • пер. Книжный, 1-23.
Ещё по теме