Ключевые моменты
- Часть Одессы в пятницу, 8 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Проектируемая, 1/20.
Выбор редакции: Переулок в Одессе назвали в честь изобретателя подводных лодок Джевецкого
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Артиллерийская, 4а,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Степная, 19, 23/25;
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- Хмельницкого Богдана, 51-98,
- дорога Фонтанская, 8/8,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Высокая, 1-20, Грина, 2-9,
- Джинестровская, 1, 1А, 2;
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А;
- Каменяров, 112-124А, 295-299Б, 305;
- Клепацкого Павла, 9-А,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Крашевского Юзефа, 1-6Б,
- Летняя, 23-41,
- Маловского, 3-32а,
- Неждановой, 30в-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Парковая, 4.
Работы до 20:00:
- Республиканская, 226-343а,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Слободская, 30,30а;
- Трусовская, 1,3, 4;
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Училищная, 24,25,27;
- Хавкина, 64а-72,
- Шполянская, 4, 76, 107, 109, 117, 119;
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 1-й, Студенческий, 1-19а,
- переулок 2-й Студенческий, 1-19а,
- переулок 3-й Студенческий, 2-8,
- переулок 4-й Студенческий, 1-15а,
- переулок 5-й Студенческий, 9,10а,12;
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.