Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в пятницу, 8 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Проектируемая, 1/20. 

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Артиллерийская, 4а,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Степная, 19, 23/25;
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • Хмельницкого Богдана, 51-98,
  • дорога Фонтанская, 8/8,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Высокая, 1-20, Грина, 2-9,
  • Джинестровская, 1, 1А, 2;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А;
  • Каменяров, 112-124А, 295-299Б, 305;
  • Клепацкого Павла, 9-А,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Крашевского Юзефа, 1-6Б,
  • Летняя, 23-41,
  • Маловского, 3-32а,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Парковая, 4. 

Работы до 20:00:

  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Слободская, 30,30а;
  • Трусовская, 1,3, 4;
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Училищная, 24,25,27;
  • Хавкина, 64а-72,
  • Шполянская, 4, 76, 107, 109, 117, 119;
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 1-й, Студенческий, 1-19а,
  • переулок 2-й Студенческий, 1-19а,
  • переулок 3-й Студенческий, 2-8,
  • переулок 4-й Студенческий, 1-15а,
  • переулок 5-й Студенческий, 9,10а,12;
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23. 

