Подводный велосипед Джевецкого

Джевецкий Степан Карлович (Стефан Казимирович ,1843г., Подольская губерния — 1938 г., Париж) — причастный к истории Одессы учёный, инженер, конструктор, изобретатель, автор нескольких типов подводных лодок.

Он родился в семье богатых польских дворян, его предки были владельцами больших поместий и лесных массивов на Волыни. Имели и большой участок земли в Одессе на самом берегу моря с фруктовым садом и роскошной дачей на Малом Фонтане. У них была недвижимость в Варшаве, Петербурге и Париже.

Юные годы Степан провёл в Париже, там обучался в инженерном училище, и, кстати, дружил с Гюставом Эйфелем — впоследствии создателем всемирно известной башни.

Джевецкий занялся изобретательством, разрабатывал разнообразные приборы и устройства, в частности — для мореплавания. Он их (устройство автоматической сцепки вагонов, регистратор скорости поездов, регулятор паровых машин и турбин, курсограф для кораблей и др.) продемонстрировал в 1873 г. на Всемирной выставке в Вене.

С началом русско-турецкой войны в 1877г. пошел добровольцем-рядовым на Черноморский флот. Участвовал в морском сражении, был награждён за храбрость крестом. После этого Степан Карлович демобилизовался, осел на своей даче в Одессе и отдался изобретательству.

Будучи под впечатлением от морского сражения (его корабль был практически уничтожен могучим турецким броненосцем), он разработал проект одноместной подводной лодки, приводимой в движение силой ног человека. Так он предполагал бороться с турецкими кораблями — постановкой мин под вражеские суда.

Джевецкий построил эту подводную лодку на одесском механическом заводе при финансировании Феодора Родоконаки — купца греческого происхождения, судовладельца, банкира, промышленника и мецената, главы греческой общины в Одессе.

Степан Карлович лично испытал свою подлодку-велосипед (с педальным приводом на гребной винт), но к тому времени война с турками уже закончилась. Узнав об этом, в Одессу прибыл главком Черноморского флота вице-адмирал Николай Аркас. Ему Джевецкий продемонстрировал своё детище на одесском рейде осенью 1878 г.

Изобретатель 20 минут (таков был запас воздуха) блуждал под водой (глубина погружения немного более 10 м) в поисках «жертвы», находившейся от него в 200 метрах, затем смог закрепить мину ко дну баржи и, отойдя на безопасное расстояние, взорвал её.

Подводный корабль с электромотором

Свою вторую подлодку Джевецкий соорудил уже в Санкт-Петербурге в 1879 году. Штат- 4 человека, и имела она уже 2 гребных винта. В начале1880 г. её испытали на озере в Гатчине в присутствии будущего императора Александра III.

Джевецкий маневрировал под шлюпкой с наследником, затем подорвал миной плот-мишень. Восторг! И правительство заказало 50 подлодок. В 1881 г. их выпустили под экипаж в 3 человека, но боевого применения они не имели.

Одна лодка осталась во владении изобретателя, и в 1885 году на её основе он создал первую в мире подлодку с электродвигателем, работавшим от аккумулятора. В начале 1890-х Джевецкий предложил проект подводной лодки водоизмещением около 120 т с паровым двигателем и экипажем 12 человек. На Международном конкурсе в Париже в 1898 году ему была присуждена первая премия.

В одесском парке Победы установлен памятник, посвященный Джевецкому — создателю первой боеспособной (!) подводной лодки.

Смерть Лермонтова и деколонизация

Далее — о прежнем» владельце» этого топонима — российском поэте Лермонтове. Имя переулок сменил в результате процесса деколонизации, который проходит сейчас в Украине. Это не просто, по крайней мере, если говорить о восприятии этой темы тем поколением, которое учило в школе биографию этого «великого русского поэта», чья жизнь «варварски и беспричинно» была прервана каким-то там Мартыновым «при молчаливом одобрении критикуемых Лермонтовым царских верхов».

Пересказывать жизнь поэта здесь не вижу смысла, а вот насчет «беспричинности» рокового выстрела можно поведать то, о чем школьный учебник умалчивал. Лермонтов реально «достал» Мартынова своими «подколками».

У них с юных лет были приятельские отношения, да и в дальнейшем они были одного круга: оба служили офицерами, бывали в одних салонах, вместе проводили время в Пятигорске летом 1841 года, где и когда состоялась та дуэль.

И ВСЕГДА Лермонтов насмехался над Мартыновым — особенно в обществе, где тот пытался производить впечатление романтического героя. Того «доставали» колкие и язвительные замечания поэта. Мартынов небезосновательно считал, что Лермонтов подрывает его честь, выставляет его посмешищем перед дамами.

Мог ли в подобной ситуации офицер Мартынов не рассчитаться с обидчиком пулей? Я не буду отвечать «Нет, конечно!», а просто проведу параллель с судебной ситуацией, в которой принял участие известный дореволюционный российский адвокат Фёдор Плевако, безусловно, один из самых выдающихся судебных ораторов империи.

Суть такова: в течение многих лет сосед дразнил и обзывал горбатого мужика, и тот в конечном итоге тюкнул обидчика топором в темечко. Казалось бы — каторга, и без вариантов. Но вот на суде звучит голос Плевако: «Господа присяжные заседатели!» Те демонстрируют внимание. Снова: «Господа присяжные заседатели!» Да-да, любезнейший, вы вас внимательно слушаем! И опять «Господа присяжные заседатели!». И потом опять, и опять, и опять… Через 5 минут таких непрерывных повторов господа присяжные заседатели уже вели жаркие дебаты на предмет, куда телефонировать: в дурдом или в полицию? И вот что тогда сказал Плевако: «Господа присяжные заседатели! Я всего каких-то 5 минут уважительно озвучиваю ваше высокое звание, а вон как это вас довело до белого каления. А подсудимого годами(!) жестоко оскорблял и унижал убиенный. Так виновен ли он?» Не виновен, решили присяжные. Фактически, и Мартынова суд оправдал: его приговорили к разжалованию в солдаты, но затем вновь допустили к службе…

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