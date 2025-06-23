Ключевые моменти:

Улица Грибоедова в Пересыпском районе Одессы получила новое название — Джинестровская, в память о генуэзской фактории Джинестра, существовавшей в XIII-XV веках.

Джинестра располагалась на месте нынешнего исторического центра Одессы, ее существование подтверждают старинные итальянские морские карты.

Что известно о Джинестре

Джинестра — это генуэзская торговая фактория XIII–XIV веков, которая, по мнению историков, располагалась на территории современной Одессы, в районе Одесского залива. Это один из самых ранних известных этапов истории Одессы, подчеркивающий ее глубокие торговые корни и связь с европейской морской цивилизацией.

Первое упоминание названия «Джинестра» встречается в 1296 году на итальянских морских картах — портоланах.

Фактория возникла на месте древнегреческой гавани Истриан, которая пришла в упадок после нашествия кочевых племен в IV веке.

Джинестра служила удобной гаванью и пунктом экспорта зерна, принимала суда из Генуи, Венеции, Амальфи и других средиземноморских городов.

Джинестра была важной стоянкой для морских судов и пунктом экспорта зерна и других товаров. Существует несколько версий происхождения названия: от итальянского слова ginestra — «дрок», или же как производное от названия реки Днестр.

Исчезновение Джинестры связывают с эпидемией чумы 1346–1353 годов («Чёрная смерть»), которая опустошила города и степи регион.

После XV века упоминания о Джинестре исчезают, и территория вновь становится малонаселенной до основания Хаджибея и позднее — Одессы.

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