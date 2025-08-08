Ключевые моменты

ПВО ночью обезвредило 82 из 108 российских беспилотников;

Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях;

В результате воздушного террора пострадали Одесская и Киевская области;

ВСУ истощают врага на Сумском направлении;

ВСУ за сутки уничтожили на фронте еще 1040 оккупантов, семь танков и 52 артсистемы.

Последствия ночной атаки на Украину

В ночь на 8 августа 2025 года Россия нанесла массированный удар по Украине с применением 116 беспилотников, включая реактивные дроны Shahed и имитаторы различных типов. Атаки охватили юг, центр, восток и север страны, включая Одесскую и Киевскую области.

Силами ПВО Украины было сбито или подавлено 82 воздушные цели, включая 3 реактивных дрона и 79 «шахедов».

Зафиксировано 26 попаданий в 10 локациях и падение обломков в 8 местах.

В Одесском районе повреждена канализационно-насосная станция. В пригороде вспыхнул пожар сухой травы от обломков, ликвидирован спасателями. Пострадал охранник АЗС.

В Бучанском районе Кивевщины повреждены 20 частных домов, 9 автомобилей, 3 гаража, 2 хозяйственных здания, 3 недостроя. Пострадали три женщины — 16, 56 и 80 лет. Ранения лёгкие, помощь оказана на месте.

ВСУ отстояли Сумскую область

Украинские войска остановили летнее наступление России в Сумской области, отвоевав часть территорий, что продемонстрировало неспособность Москвы проводить решительные операции на поле боя. Как пишет The Wall Street Journal, в результате, лидер РФ Владимир Путин, который согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, прибудет на переговоры без решающей победы на поле боя, которая могла бы укрепить его позиции.

С середины июля российские войска практически прекратила наступление в этом районе, а за последние недели, по словам офицеров и аналитиков, Украина вернула себе от 4 до 6 квадратных миль территории и два села.

«Противник в этом районе истощен», — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка, который воюет в этом регионе уже год.

Однако, по словам украинских офицеров, у России в этом районе всё ещё есть резерв численностью более 50 000 военнослужащих, поэтому ситуация может снова измениться.

«Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление», —говорит командир украинской артиллерийской батареи 43-й бригады с позывным «Рысь».

Что произошло на фронте за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

За минувшие сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений на разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Торецкое, Покровское, Новопавловское, Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4305 дронов-камикадзе и осуществили почти шесть тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.



