Ключевые моменты

Ночью враг снова ударил дронами по Одесскому району;

Повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар на открытой территории;

Пострадал охранник АЗС — он на амбулаторном лечении.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку, но есть повреждения здания канализационно-насосной станции. Также в пригороде, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован.

Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно.

Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

