Ключевые моменты:
- Комедия «Мы беременны» покажет знакомые всем парам ситуации — с юмором и без прикрас
- В Городском саду пройдет юбилейный фестиваль крафтового пива с музыкой и гастрономией
- Театр Музкомедии объединит классику Кальмана с современными вопросами о любви и выборе
- Джаз и концерт SHUMEI добавят неделе настроения — от импровизации до «музыкальной терапии»
Куда пойти в Одессе 24–30 апреля
Премьера «Мы беременны»
Где: Дом клоунов
Когда: 24 апреля, 19:00
Легкая, остроумная и очень жизненная комедия о отношениях, страхах и тех самых «проверках», через которые проходят все пары. Постановка создана одесситами — и во многом про одесситов: с узнаваемыми ситуациями и иронией над собой.
В центре сюжета — две пары друзей. Одна уже имеет опыт большой семьи, другая только в теории представляет семейную жизнь. Но один случайный момент меняет все: он уверен, что станет отцом, а она решает проверить, готов ли он к этому.
Начинается настоящий марафон «будущего папы»: ночные проверки, курсы для беременных, странные суеверия и даже попытки буквально почувствовать, как это — ходить с животом. Параллельно другая история тоже набирает обороты — с секретом, который вот-вот изменит все.
Фестиваль пива Odesa Beer Festival
Где: Городской сад
Когда: 24–26 апреля
ХХ весенний фестиваль пива крафтеров Украины в этом году проходит в ностальгическом формате — к десятилетию. Локация остается традиционной: компактной и живописной, в самом сердце Одессы.
На фестивале соберутся представители малого и среднего бизнеса со всей страны: пивовары, виноделы, уличные шефы и крафтовые мастера. Для гостей подготовят зоны отдыха, сидячие места и даже специальные зоны для промывания бокалов.
Отдельный акцент — музыкальная программа: диджеи Одессы и Украины, ведущие, конкурсы и розыгрыши. Организаторы обещают сюрпризы и атмосферу «того самого» фестиваля, который хорошо помнят постоянные посетители.
Премьера оперетты «Сумасшедшая семья»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 24–26 апреля
Оперетта посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного художника Украины Михаила Ивницкого и одновременно предлагает неожиданный взгляд на классику.
Что, если герои оперетт Имре Кальмана — не идеальные персонажи с happy end, а обычные люди? С теми же сомнениями, страхами и выбором между любовью, карьерой и семьей.
Авторы фантазируют: как сложилась жизнь Сильвы и Эдвина после финала? Что чувствует Цецилия после новой встречи? Ответом становится своеобразный «сон», где все герои оказываются одной большой, немного сумасшедшей, но очень живой семьей.
Концерт SHUMEI в Одессе
Где: Оперный театр
Когда: 28 апреля, 18:30
Популярная группа приедет в Одессу в рамках всеукраинского тура. Их концерты часто называют «музыкальной терапией» — это выступления, которые не просто развлекают, а помогают эмоционально восстановиться.
Зрителям обещают вечер света, спокойствия и ощущения единства — того, чего сейчас многим не хватает.
Спектакль «Я вижу вас интересует тьма»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 29 апреля, 18:00
Совместный проект киевского Дикого театра и львовского театра им. Заньковецкой. Спектакль создан по роману Иллариона Павлюка.
Это психологический триллер о криминальном психологе, который расследует исчезновение девочки в странном поселке. Там он сталкивается не только с возможным преступником, но и с равнодушием людей и атмосферой страха, пронизывающей все вокруг.
Режиссер — Максим Голенко. Спектакль уже вызвал резонанс во Львове.
Джазовый концерт в филармонии «All that Jazz»
Где: Областная филармония
Когда: 28 апреля, 18:00
Концерт к Международному дню джаза, провозглашенному ЮНЕСКО. Это музыка свободы, импровизации и настроения, которую понимают без перевода.
В программе — от свинга до босановы, от классики до современного звучания. На сцене: Элина Макаренко (вокал), Дмитрий Агнянников (рояль), Владимир Гаврилюк (бас-гитара), Сергей Ясинский (саксофон), Игорь Крякунов (ударные).
Статья является авторской подборкой культурного обозревателя «Одесской жизни» Алексея Овчинникова. При ее создании были проверены расписание событий по афишам организаторов и сервисам продажи билетов. Также были уточнены локации проведения (Дом клоунов, Театр Музкомедии, Одесская опера, Филармония).
