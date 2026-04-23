Ключевые моменты:

Комедия «Мы беременны» покажет знакомые всем парам ситуации — с юмором и без прикрас

В Городском саду пройдет юбилейный фестиваль крафтового пива с музыкой и гастрономией

Театр Музкомедии объединит классику Кальмана с современными вопросами о любви и выборе

Джаз и концерт SHUMEI добавят неделе настроения — от импровизации до «музыкальной терапии»

Куда пойти в Одессе 24–30 апреля

Премьера «Мы беременны»

Где: Дом клоунов

Когда: 24 апреля, 19:00

Легкая, остроумная и очень жизненная комедия о отношениях, страхах и тех самых «проверках», через которые проходят все пары. Постановка создана одесситами — и во многом про одесситов: с узнаваемыми ситуациями и иронией над собой.

В центре сюжета — две пары друзей. Одна уже имеет опыт большой семьи, другая только в теории представляет семейную жизнь. Но один случайный момент меняет все: он уверен, что станет отцом, а она решает проверить, готов ли он к этому.

Начинается настоящий марафон «будущего папы»: ночные проверки, курсы для беременных, странные суеверия и даже попытки буквально почувствовать, как это — ходить с животом. Параллельно другая история тоже набирает обороты — с секретом, который вот-вот изменит все.

Фестиваль пива Odesa Beer Festival

Где: Городской сад

Когда: 24–26 апреля

ХХ весенний фестиваль пива крафтеров Украины в этом году проходит в ностальгическом формате — к десятилетию. Локация остается традиционной: компактной и живописной, в самом сердце Одессы.

На фестивале соберутся представители малого и среднего бизнеса со всей страны: пивовары, виноделы, уличные шефы и крафтовые мастера. Для гостей подготовят зоны отдыха, сидячие места и даже специальные зоны для промывания бокалов.

Отдельный акцент — музыкальная программа: диджеи Одессы и Украины, ведущие, конкурсы и розыгрыши. Организаторы обещают сюрпризы и атмосферу «того самого» фестиваля, который хорошо помнят постоянные посетители.

Премьера оперетты «Сумасшедшая семья»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 24–26 апреля

Оперетта посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного художника Украины Михаила Ивницкого и одновременно предлагает неожиданный взгляд на классику.

Что, если герои оперетт Имре Кальмана — не идеальные персонажи с happy end, а обычные люди? С теми же сомнениями, страхами и выбором между любовью, карьерой и семьей.

Авторы фантазируют: как сложилась жизнь Сильвы и Эдвина после финала? Что чувствует Цецилия после новой встречи? Ответом становится своеобразный «сон», где все герои оказываются одной большой, немного сумасшедшей, но очень живой семьей.

Концерт SHUMEI в Одессе

Где: Оперный театр

Когда: 28 апреля, 18:30

Популярная группа приедет в Одессу в рамках всеукраинского тура. Их концерты часто называют «музыкальной терапией» — это выступления, которые не просто развлекают, а помогают эмоционально восстановиться.

Зрителям обещают вечер света, спокойствия и ощущения единства — того, чего сейчас многим не хватает.

Спектакль «Я вижу вас интересует тьма»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 29 апреля, 18:00

Совместный проект киевского Дикого театра и львовского театра им. Заньковецкой. Спектакль создан по роману Иллариона Павлюка.

Это психологический триллер о криминальном психологе, который расследует исчезновение девочки в странном поселке. Там он сталкивается не только с возможным преступником, но и с равнодушием людей и атмосферой страха, пронизывающей все вокруг.

Режиссер — Максим Голенко. Спектакль уже вызвал резонанс во Львове.

Джазовый концерт в филармонии «All that Jazz»

Где: Областная филармония

Когда: 28 апреля, 18:00

Концерт к Международному дню джаза, провозглашенному ЮНЕСКО. Это музыка свободы, импровизации и настроения, которую понимают без перевода.

В программе — от свинга до босановы, от классики до современного звучания. На сцене: Элина Макаренко (вокал), Дмитрий Агнянников (рояль), Владимир Гаврилюк (бас-гитара), Сергей Ясинский (саксофон), Игорь Крякунов (ударные).

Статья является авторской подборкой культурного обозревателя «Одесской жизни» Алексея Овчинникова. При ее создании были проверены расписание событий по афишам организаторов и сервисам продажи билетов. Также были уточнены локации проведения (Дом клоунов, Театр Музкомедии, Одесская опера, Филармония).

