Ключевые моменты:

В Одессе открывают сезон концертов под открытым небом в Ботаническом саду

Национальная библиотека принимает масштабный форум «Украинская книга на Одесчине»

Театр на Чайной представляет премьеру спектакля «Мы – здесь»

В Пассаже пройдет большой семейный праздник для детей и родителей

Афиша культурных событий Одессы 5–11 июня

Концерты

Открытие сезона концертов под открытым небом! Любителей музыки ждет первый концерт в Ботаническом саду. Среди цветов и зелени прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди и произведения латиноамериканских композиторов, создающие настоящее летнее настроение.

А для молодежи и выпускников готовят большое праздничное шоу в Музкомедии. На сцену выйдут Артем Котенко, группа VOLT BAND и певица RONY, которые подарят вечер современной музыки, эмоций и праздничного настроения.

Театр

Театральную программу представит премьера спектакля «Мы – здесь» в Театре на Чайной. Постановка поднимает темы правды, веры и человеческой стойкости, сочетая драматический текст с музыкой Генделя и Шуберта.

Презентация

Любителям истории и краеведения будет интересно посетить презентацию заметок британского миссионера Роберта Пинкертона. Его записи позволяют заглянуть в Одессу начала XIX века и увидеть город глазами иностранного путешественника.

Музеи

В музее истории евреев историк Олег Луговой расскажет об известных и почти забытых предпринимателях старой Одессы, опираясь на архивные документы и малоизвестные факты.

Фестивали

В эти выходные в Одессе пройдет традиционный масштабный книжный форум, на который приглашают всех ценителей современной литературы. Кстати, вход на этот и другие фестивали недели — свободный.

Для тех, кто ищет вдохновение в творчестве и народных традициях, стоит посетить художественную ярмарку в Национальной библиотеке. Здесь можно познакомиться с работами народных мастеров Одесчины, узнать больше об украинских ремеслах и принять участие в мастер-классах по писанкарству, вышивке, вытынанке, лепке из глины, декоративной и степной росписи. Участники смогут создать собственное изделие на память.

Семейную атмосферу продолжит большой праздник в Пассаже, посвященный детям, радости и летним каникулам. Организаторы обещают безопасное и яркое пространство для отдыха, общения и добрых дел.

Далее — детали, время и место проведения событий.

Что: Выставка-форум «Украинская книга на Одесчине»

Где: Пастера, 13, Одесская национальная научная библиотека

Когда: 5–7 июня

Вход свободный!

Программа выставки-форума предусматривает широкий спектр публичных мероприятий по популяризации книги и чтения как для широкой аудитории, так и для профессионального сообщества. Пройдут профессиональные дискуссии по актуальным вопросам книгоиздания и пополнения библиотечных фондов в условиях войны, презентации новых украинских изданий и издательских проектов.

Также состоятся автограф-сессии и публичные интервью с гостями мероприятия — известными украинскими писателями Андреем Кокотюхой, Валерием Пузиком, Тарасом Федюком, Дмитрием Лазуткиным, Юлией Броварной, Екатериной Флекман.

На форуме пройдут различные промоакции, мастер-классы и творческие площадки. Кроме того, гостей ждут мероприятия в поддержку ментального здоровья и множество интерактивов с участием представителей издательств, писателей, иллюстраторов, литературоведов, искусствоведов, библиотечных специалистов, народных мастеров, психологов и общественности.

Что: Художественная ярмарка

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 5–6 июня, 11:00–15:00

Вход свободный

Приходите всей семьей, чтобы провести два дня среди книг, искусства, творческого вдохновения и живой украинской традиции!

На ярмарке народных ремесел приглашают всех, кто хочет познакомиться с традиционным искусством Одесчины, увидеть авторские работы мастеров и открыть для себя богатство украинского культурного наследия.

Для детей и взрослых подготовили творческие мастер-классы, где можно попробовать себя в лепке глиняных свистулек, писанкарстве, вышивке, вытынанке, декоративной и степной южной росписи, а также создании народной куклы. Каждый участник сможет собственноручно изготовить уникальное изделие и забрать его на память.

Что: Презентация заметок Роберта Пинкертона: какой была Одесса более 200 лет назад?

Где: Европейская, 77, Книгарня-Кавʼярня

Когда: 5 июня, 17:00

Книгарня-Кавʼярня вновь становится местом удивительных исторических открытий. Приходите на уютную презентацию свежей брошюры «От Одессы до украинской Библии: заметки Роберта Пинкертона».

Представьте: 1819 год, молодая Одесса стремительно развивается, а по улицам города ходит удивительный путешественник — Роберт Пинкертон, миссионер Британского и иностранного библейского общества. Он приехал сюда с особой религиозной миссией, а параллельно оставил подробные и очень ценные заметки о том, каким был наш город изнутри в начале XIX века.

Во время встречи гости смогут полистать страницы перевода лондонского издания 1833 года, поговорить о тайнах старой Одессы и роли британских миссионеров в украинской истории. И, конечно, все это — за чашкой ароматного кофе.

Что: Времена года. Вивальди. Лето

Где: Французский бульвар, 50, Ботанический сад, новая территория

Когда: 6 июня, 18:00

В мире непредсказуемости и хрупкого равновесия есть музыка, которая восстанавливает изнутри, переписывая ДНК и возвращая способность жить.

«Времена года» Антонио Вивальди — это уже давно не просто барокко. Это саундтрек человечества. Неизменный код культурной самоидентификации. Это о цикличности жизни, об усталости и возрождении, о внутренней весне после долгой зимы.

300 лет назад Вивальди удивительным образом написал музыку, которая идеально попадает в нерв современности. И, возможно, именно поэтому она так органично живет в кино — от «Завтра была война» до «1+1».

На открытии нового сезона LIVE AT BOTANIC это произведение прозвучит не в академической коробке концертного зала, а там, где ему, кажется, гораздо естественнее быть — среди деревьев, вечернего воздуха, цветов и живого городского пространства.

А после Вивальди гостей ждет еще кое-что абсолютно летнее и теплое — калейдоскоп композиций латиноамериканских композиторов. Потому что лето, как и жизнь, нужно не ждать, а праздновать!

Что: Лекция «Одесские старорежимные предприниматели. Известные, малоизвестные и совсем неизвестные»

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 11 июня, 18:00

Новая встреча с известным одесским историком, кандидатом исторических наук Олегом Луговым будет посвящена второй части цикла «Одесские предприниматели» — «Одесские старорежимные предприниматели. Известные, малоизвестные и совсем неизвестные».

Кто они были? Какими были их национальные и социальные особенности? Строили ли они свое благосостояние на семейном бизнесе? Были ли это торговцы или фабриканты, купцы или мещане, а может — даже потомственные дворяне? И можно ли считать домовладение отдельным видом предпринимательской деятельности?

Во время встречи участники попробуют разобраться в этих вопросах, рассмотрят различные примеры и познакомятся с уникальными архивными документами, открывающими малоизвестные страницы предпринимательской жизни старой Одессы.

Что: Большой семейный праздник

Где: Пассаж

Когда: 6–7 июня, 12:00–21:00

Большой семейный праздник, посвященный детям, радости и беззаботному лету. Цель фестиваля — создание безопасного, яркого и наполненного радостью пространства для детей и их семей, поддержка их эмоционального состояния в сложное время, а также объединение вокруг добрых дел.

Что: Премьера спектакля «Мы — здесь»

Где: Нежинская, 26, Театр на Чайной

Когда: 6 июня, 18:00

Театр на Чайной представляет спектакль в жанре трех разговоров с говорящим названием «Мы — здесь». Автор постановки и режиссер — заслуженный артист Украины Юрий Невгамонный. В ролях — Юрий Невгамонный и Александр Кабаков.

Спектакль поднимает темы жизни, правды, веры и осмысляет роль театра в непростые времена, которые переживает современный мир. В постановке звучат фрагменты из комедии Мольера «Дон Жуан», а также музыкальные произведения всемирно известных композиторов Генделя и Шуберта, создающие особое настроение и дополняющие драматическое полотно спектакля.

Приходите с родными, друзьями или самостоятельно — и получите незабываемые впечатления.

Если вы еще не были в новом помещении театра, читайте материал о его переезде.

Что: Большой выпускной

Где: В помещении театра Музкомедии

Когда: 10 июня, 18:30

Главной звездой вечера станет Артем Котенко — один из самых ярких юных украинских вокалистов. Победитель национального отбора и представитель Украины на Детском Евровидении-2024, где артист занял высокое третье место с песней Hear Me Now.

Артем уже покорил слушателей мощным голосом, харизмой и современным поп-звучанием. Его выступления всегда наполнены драйвом, эмоциями и искренностью.

Вместе с Артемом на сцене выступят VOLT BAND — молодая группа с мощной энергетикой и современным саундом, а также RONY — певица, пианистка и телеведущая из Харькова, сочетающая поп-музыку, модную эстетику и легкий молодежный вайб.

Гостей ждут современные хиты, зажигательные выступления, юмор и теплая атмосфера выпускного вечера.

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