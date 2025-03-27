«Театр на Чайной»

6 апреля театру исполнится пятнадцать лет. Это, пожалуй, самый старый и самый известный из одесских частных и камерных театров. Основанный в одном из цехов Чайной фабрики, театр сейчас снова находится в стадии переезда, уже третьего.

В репертуаре — современная драматургия, европейские авторы. Актеров театра можно увидеть и на других театральных сценах города: Валерия Задумкина, Денис Фалюта, Егор Карельский, Юрий Невгамонный, но и тех, кто играют только у себя «дома». Режиссеры: Александр Онищенко, Евгений Резниченко, Олег Шевчук, Юлия Амелькина, также работают на разных площадках. А основатель и художественный руководитель театра Александр Онищенко с первых дней полномасштабной войны служит в ВСУ.

Адрес: ул. Нежинская, 37. А любимые спектакли пока можно посмотреть по адресу: Отоновский переулок, 2.

«Театр #7»

Более 10 лет иммерсионный «Театр # 7» создает спектакли, где зритель не только наблюдает за спектаклем, а является непосредственным участником, действующим лицом спектакля.

Эти спектакли выходят за рамки традиционного восприятия театра, что очень нравится его поклонникам. В репертуаре — детективы и жизненные истории, психологические драмы и даже… сериалы. Часто после спектакля основатель театра, актер, режиссер и сценарист Ярослав Трофимов устраивает ужин со зрителями и актерами.

Но Ярослав специализируется не только на театре, это настоящий человек-оркестр, который постоянно генерирует что-то новое. В его пространстве «Джаз-клуб Перон #7» также звучит много музыки — обычно, это джаз и блюз. В теплое время года он часто устраивает концерты на балконе для всех одесситов, где иногда лично поет и играет. Надо отметить, что во время спектаклей и концертов происходит сбор на нужды ППО.

Билеты на спектакли и концерты продаются на онлайн-сервисах.

Адрес: пр-т Украинских героев, 16.

«Театр Малых Комедий»

Театр открылся во времена ковида, пережил карантин и сейчас вместе со всеми переживает трагический период для нашей страны. Основатель и художественный руководитель Александр Иваненко проработал во многих театрах страны. Он долго мечтал о собственном театре, студии и именно «своих» зрителей. Александр Иваненко уверен: если ты мечтаешь об идеальном театре, ты должен его создать сам. Так и случилось — театр разместился в помещении бывшего овощного магазинчика, и все, что происходит в нем, создано руками Александра, его жены и единомышленников.

Актеры театра — талантливые любители, которые учились в театральной студии Александра. Все они люди, которые влюблены в дело, которым занимаются. В репертуаре современные комедии, которые понравятся как молодежи, так и старшим зрителям. А после спектакля зрителей ждут «обнимашки».

Адрес: ул. Асташкина, 1.

Театр «Лютый»

Основательница театра — режиссер Галина Джикаева. До 2014 года Галина жила в Крыму. После аннексии переехала в Киев, а с началом полномасштабного вторжения — в Одессу. Именно здесь и родился документальный театр «Лютый».

Что значит «документальный»? В основе спектакля документального театра есть факты, документы, реплики очевидцев, которые зафиксированы в интервью или другим способом. Именно поэтому документальный спектакль не может оставить зрителей равнодушными, ведь выносит в центр внимания действительно болезненные для общества вопросы. Обсуждение — неотъемлемая часть спектакля, которая иногда может длиться дольше, чем сам спектакль.

Актеры театра — студенты театральных вузов, профессиональные актеры, любители. Наличие профильного образования здесь не является обязательным.

Кроме документальных спектаклей, «Лютый» часто проводит чтения современной украинской драмы. Театр не имеет своего помещения, поэтому чаще всего выступает в библиотеках, пространствах и даже в магазинах. Также коллектив часто приглашают в другие города Украины и на фестивали. Следить за событиями в «Лютом» можно на их странице в Фейсбуке.

Театральная лаборатория «Воля»

Театр возник как логическое продолжение театральной студии, которую основала актриса и режиссер Стася Волошина в августе 2023 года. С самого начала существования студии она решила сделать акцент на пластическом театре. Труппа состоит из актеров разного возраста и творческой судьбы. Некоторых вы узнаете по ролям в кино и академических театрах, о некоторых вы впервые услышите.

В репертуаре спектакли и перформансы «Непокоренная», «Записки добровольца», «Нежелательные чудеса», «Ад. Чистилище. Рай». «Отбой воздушной тревоги» — это первый спектакль нового и независимого коллектива. Он был основан на историях реальных людей, которые первые три месяца войны провели в бомбоубежищах Мариуполя. Режиссер переделала их в сюжеты, которые видят зрители в исполнении студийцев, но в процессе создания она отошла от концепции «чистоты жанра», поэтому здесь есть место и текстам.

Из-за ограниченного пространства спектакли проходят не так часто — несколько раз в месяц. Узнать о расписании можно на страницах студии в социальных сетях.

Адрес: ул. Садовая, 13.

Театр-студия «Эра»

Театр-студия «Эра» был создан 17 января 2022 года, а 4 марта на сцене Дома Клоунов должен был состояться первый спектакль, билеты на который были распроданы за несколько недель. Но даже полномасштабное вторжение не заставило ни его основательницу — режиссера Надежду Рыбакову, ни актрис отступиться от идеи создания театра. За три года в репертуаре появилось девять спектаклей, в которых играют одесситки разных возрастов и профессий.

Женщины сначала учатся актерскому мастерству, приобретают необходимые навыки, а потом выходят на профессиональную сцену.

«Мы не затрагиваем темы войны и хотим, чтобы зритель приходил к нам отдохнуть и переключиться», — говорит Надежда Рыбакова. Впрочем, выбранная тематика не мешает им ездить на международные театральные фестивали и получать победы и награды, аплодисменты и признание зрителей.

Следить за анонсами можно в Инстаграм-странице театра.

«Пале Арт»

Концертное агентство «Пале Арт» более двадцати лет занимается не только организацией гастролей, но и создает собственные проекты. За это время здесь создали настоящие «золотые хиты», спектакли «Особо женатый таксист», «Lаdies’ Night», «N13t», спектакли для детей «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города», мюзиклы «Wednesday» и многие другие.

Спектакли проходят на сцене театра Музыкальной комедии. Следить за анонсами можно на странице агентства в Facebook.

Театральная студия «Голос Джельсомино»

«Мои Джельсики»! Так ласково называет своих студийцев режиссер Елена Савченко-Безверхова. Эта театральная студия базируется в Киевском районе, но посещают ее дети всех возрастов и со всего города.

В репертуаре студии спектакли для всех возрастов — от дошкольников до молодежи. Поэтому увидеть выступления студии можно и на сцене Театра кукол, и на сцене культурного центра «Бейт Гранд», и на фестивальных площадках разных городов Украины. Следить за анонсами можно на странице в Instagram.

Киношкола «Не по-детски»

Эта детская студия уже много лет работает с талантливыми одесскими детьми от 4 до 17 лет. И, конечно, чтобы закрепить полученные знания и навыки, надо постоянно практиковаться в актерском мастерстве. Именно поэтому руководители студии приглашают профессиональных театральных режиссеров для постановки ярких спектаклей для детей разного возраста, в которых играют исключительно дети.

«Алладин», «Тролли», «Вписка», «Снежная Королева» — эти спектакли можно увидеть на сценах «взрослых театров». Следить за анонсами лучше в Instagram школы.

Киношкола «Иллюзион»

Основатель киношколы актер Дмитрий Олешко специализируется на работе с подростками и молодежью. Именно поэтому спектакли его студии — современные, веселые и яркие.

«Цветок. Мавка папоротника», «Помпезное шоу», «7 безумных мексиканцев», «Зеркало» и другие спектакли знают не только в Одессе, но и в других городах Украины. В Одессе спектакли студии можно увидеть на сцене Дома Клоунов. Следите за анонсами.

Фото автора и из соцсетей