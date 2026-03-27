Ключевые моменты:

В Рени театральный коллектив «Соняшник» стал стартовой площадкой для будущих актеров

Один из воспитанников уже работает в Голливуде, другие поступили в художественные вузы

В театре играют не только дети, но и взрослые — от работников почты до предпринимателей

Художественный руководитель Галина Дюрис доказывает: талант можно раскрыть даже в небольшом городе

«Дайте драмы, дайте слез!»

Может ли провинциальная самодеятельность стать кузницей кадров для мирового кинематографа? В городе Рени знают ответ: да, если за дело берется Галина Дюрис. Ее воспитанники сегодня штурмуют Голливуд и столичные академии, а взрослые жители города после рабочего дня перевоплощаются в Жанну д’Арк или Бабу Ягу.

К Международному дню театра «Одесская жизнь» рассказывает историю художественного руководителя, которая учит людей быть собой с помощью игры.

– Сколько себя помню с детства, я всегда была режиссером, – рассказывает госпожа Галина. – Пока другие дети лепили в песочнице куличики, у меня в голове рождались пьесы — драматические, смешные, сказочные. На соседских детей я смотрела как на актерский состав. Расписывала роли, раздавала слова, и начиналось: мы собирали декорации по сараям, из старых простыней, делали костюмы из маминых штор и платьев. На репетициях я была таким себе Станиславским и требовала от друзей то настоящих слез, то шекспировской драмы в голосе, показывала, как они должны это делать. Для мизансцен подбирала музыку — все было серьезно. Когда постановка была готова, собирались жители всех соседних домов на премьеру. Взрослые всегда радовались спектаклям и аплодировали.

Путь к мечте: через тернии к Одессе

В девятом классе я пришла в Дом культуры к Зое Николаиди, которая вела драматический кружок. Я влюбилась в ее талант, а она — в мою способность перевоплощаться. Мне давали главные роли, убеждали в таланте — и отец повез меня в Кишиневский институт культуры.

Подготовилась я на совесть, но комиссия отошла от регламента и попросила исполнить молдавскую песню. Я не предусмотрела такого поворота — и в Молдове меня даже не допустили к экзаменам.

Вернувшись домой, пошла к начальнице отдела культуры Евгении Мозер. Она меня на сцене не раз видела, поэтому сразу приняла на работу инструктором.

На следующий год я взяла реванш — поступила в Одесское училище культуры на режиссерский факультет. Это была моя стихия! Я училась с огромным удовольствием и получила красный диплом.

И пришла с ним гордо в тот же Кишиневский институт. Но учеба в вузе разочаровала: Одесское училище с его мощной практикой дало мне значительно больше, чем институт.

В тот период я уже работала художественным руководителем Клуба железнодорожников, где на сцене выступали машинисты, работники технического отдела депо, старшеклассники школы №1 — вот у меня были артисты!

Когда в Одесской области были эпоха «буржуек» и аншлаги

Когда клуб закрыли, я пошла в Ренийскую школу №6 педагогом-организатором. Мы готовили вечера, тематические мероприятия. Свои сценарии я начала наполнять еще и стихами собственного авторства. Особенно школьная семья любила устраивать «Клуб веселых и находчивых» между командами учеников и учителей — в зале всегда был аншлаг.

Это были времена, когда в Украине начались отключения света, а зарплату задерживали на долгие месяцы. Однако в школе свет был всегда — и мы бежали на репетиции.

Я безмерно благодарна директору школы Анне Дьяконовой, которая собрала талантливую команду педагогов и во всем нам помогала.

И Жанна д’Арк, и Наталка Полтавка от «Соняшника»

Позже мне предложили возглавить Областной центр национальных культур в Ренийском районе. Нам выделили помещение бывшего детского сада, где все было разбито, мы грелись у «буржуйки». Однако на этой должности я проработала недолго: где вы видели творческого человека, который был бы одновременно и хорошим хозяйственником?

Я и сейчас работаю здесь, но в должности художественного руководителя и возглавляю театральный коллектив «Соняшник».

Начинали с постановок на Масленицу и Ивана Купала. Позже ставили «Наталку Полтавку», «Сватание на Гончаровке» и даже создали спектакль по мотивам рок-оперы «Белая ворона» Юрия Рыбчинского: образ Жанны д’Арк, как символ жертвенности и внутренней свободы, чрезвычайно актуален в наше время.

Юноша, который в моем спектакле играл роль жениха Жанны д’Арк, сегодня — представьте себе! — уже работает в Голливуде. Начинал там с массовок, но постепенно повышает планку. А исполнитель роли Короля сейчас учится в Академии киноискусства в Киеве.

Достаточно листа бумаги и цели

Среди моих воспитанников есть юноши и девушки, которые поступили на актерские факультеты. Они звонят, благодарят, а я горжусь ими. Также создаю роли и для взрослых — людей самых разных профессий, которые хотят раскрыть свои актерские способности.

Меня часто спрашивают: «Как ты пишешь сценарии? Наверное, приходит вдохновение?». У меня нет такого слова — вдохновение. Если есть чистый лист бумаги и карандаш, если я поставила себе цель, то обязательно напишу сценарий. Я просто это знаю.

«Она — мастер»: какие отзывы дают ученики

Евгения Кичук, директор Ренийского опорного лицея №1:

– Наше сотрудничество с Галиной Дюрис имеет долгую историю. Мы очень благодарны за ее постановку «Дом моего сердца» по пьесе Аси Котляр. Этот спектакль — именно для наших старшеклассников, он о духовных ценностях. Галина Дюрис — мастер, она замечательная!

Владимир Кириленко, зритель спектакля «Белая ворона»:

– Жанна д’Арк была обычной девушкой из села, но в ее сердце жила боль за страну. И сейчас, в условиях войны России против Украины, нам нужна такая история, как «Белая ворона», которая будет давать мотивацию для борьбы.

Ирина Дергачова, сотрудница «Укрпочты», участница театра:

– Для меня театр — это вдохновение, адреналин и целебный источник. В одном из спектаклей мне пришлось играть сразу две роли — Бабы Яги, которая танцевала канкан, и Курочки Рябы, которая носилась со своим единственным яйцом. Галина пишет замечательные пьесы и дает нам, самодеятельным артистам, возможность добавить что-то от себя, иногда даже экспромтом. Поэтому мы просим: «Галя, пиши еще!».