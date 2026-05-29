Ключевые моменты:

В клубе «Итака» выступит группа «Ляпис Трубецкой» с Сергеем Михалком

На Одесской киностудии покажут перформанс о диссидентах Святославе Караванском и Нине Строкатой

В Одессе пройдет фестиваль «Одессе — 600» с лекциями, выставками и театральными событиями

Музей современного искусства приглашает на художественное чаепитие Tea & Talk

В Доме клоунов покажут экспериментальный спектакль 18+ без сценария и репетиций

Культурную афишу Одессы на 30 мая — 4 июня подготовил обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников. Подборка включает концерты, театральные перформансы, музейные события, фестивали и презентации, которые пройдут на разных площадках города.

Куда пойти в Одессе 30 мая — 4 июня

Небольшая передышка перед началом лета. С неба немного покапает дождь, поэтому эти дни — хороший повод сходить в театр или на концерт. А начиная с июня количество событий на открытых площадках будет только увеличиваться.

Концерты

Как бы там ни было, Одесса готовится к летнему сезону и многочисленным туристам. В Аркадии начинают работать пляжные и ночные клубы, которые сейчас, как и в прошлом году, будут работать до 23:00. Поэтому любителей музыки ждет большой концерт группы «Ляпис Трубецкой». Легендарные хиты, мощная энергия и благотворительная миссия объединят поклонников живого рока в атмосфере настоящего драйва.

Театр

На Одесской киностудии пройдет перформанс «Секреты», посвященный одесским диссидентам Святославу Караванскому и Нине Строкатой — людям, чьи жизни стали символом борьбы за украинскую независимость в ХХ веке. А в Доме клоунов покажут необычный перформативный спектакль «Архив настоящего: документация здесь и сейчас», где не существует готового сценария, а сцена превращается в пространство живой памяти, личных историй и художественных импровизаций.

Презентация

Тем временем Одесская научная библиотека приглашает на презентацию журнала «Антиквар», посвященного почтовым символам украинской государственности — от УНР до современной войны.

Музеи

В Музее современного искусства пройдет художественное чаепитие. А в Литературном музее открылась выставка народного художника Украины Александра Прокопенко «Портреты».

Фестиваль

Отдельным событием станет фестиваль «Одессе — 600», который объединит музеи, кофейни и культурные пространства города. Гостей ждут лекции, выставки, театральные и литературные перформансы, творческие встречи и разговоры о многослойной истории Одессы, ее культуре и будущем.

Далее в анонсе вы найдете детали, время и место проведения событий.

Что: Выставка Николая Прокопенко «Портреты»

Где: Литературный музей

Когда: 29 мая

Николай Прокопенко — народный художник Украины, мастер живописи и графики с мощной творческой биографией, чье художественное присутствие давно вышло за пределы локального контекста.

Проект «Портрет» объединяет 30 живописных полотен, созданных за последние 15–20 лет. Экспозиция предлагает взгляд на портрет не только как на жанр, но и как на особое пространство человеческого присутствия, где характер, эмоция и внутреннее состояние обретают собственную силу звучания.

Что: Tea & Talk — чаепитие в музее

Где: Европейская, 33, Музей современного искусства

Когда: 30 мая, 15:00

Теплая встреча-разговор о смелых идеях Сони Делоне, творчестве и том, как она научила мир видеть цвет по-новому.

В программе — лекция Анны Мороховской и Вероники Магась, чаепитие со сладостями, живое общение и новые знакомства.

Что: Перформанс «Секреты»

Где: Французский бульвар, 33, Киностудия

Когда: 30 мая, 16:00

«Когда любовь становится сопротивлением» — перформанс, посвященный Святославу Караванскому и Нине Строкатой. Эти одесситы были борцами за независимость Украины в ХХ веке, а сегодня их имена увековечены в названиях центральных улиц города.

Что: Концерт «Ляпис Трубецкой»

Где: Аркадия, «Итака»

Когда: 30 мая, 18:00

«Ляпис Трубецкой» выступит в Одессе с полноценным рок-концертом. Легендарный панк-рок коллектив вместе с Сергеем Михалком исполнит главные хиты — громко, живо и по-настоящему.

Культовые «ляписы» возвращаются с драйвовой атмосферой и благотворительной миссией — и этого более чем достаточно, чтобы оказаться на концерте.

Что: Презентация журнала «Антиквар» «Почтовые символы государственности»

Где: Одесская национальная научная библиотека

Когда: 4 июня, 11:00

В материалах журнала показано, как украинская государственность отражалась в филателии — от УНР и ЗУНР до современной войны. Среди авторов — известные филателисты, историки и исследователи почтового дела.

Что: Перформативный спектакль «Архив настоящего: документация здесь и сейчас»

Где: Дом клоунов

Когда: 4 июня, 18:00

У этого спектакля нет зафиксированного сценария и репетиций. Художественный метод горизонтального театра арт-мастерской Bloom сводит режиссерский контроль к минимуму и делает акцент на настоящих эмоциях участников.

На сцене — люди, переживающие войну, перемещение, утрату и восстановление. Художники, актеры, музыканты и поэты не играют роли, а говорят о том, что происходит с ними сейчас.

Каким будет этот спектакль — не знает никто. И именно поэтому он состоится.

Что: Фестиваль «Одессе — 600»

Где: Локации города

Когда: 31 мая, 11:00

Эта культурно-художественная акция проходит в Одессе уже не впервые. В этом году мероприятия состоятся в Одесском музее западного и восточного искусства, кофейне-книжном магазине «Бумажная жизнь» и кофейне-музее «Старая Одесса».

Для гостей подготовили выставки, лекции историков и деятелей культуры, творческие мастер-классы, литературные и театральные перформансы.

SEO-title: Куда пойти в Одессе 30 мая — 4 июня: афиша событий

SEO-description: Концерт «Ляпис Трубецкой», фестиваль «Одессе — 600», перформансы, выставки и культурные события — афиша Одессы на 30 мая — 4 июня.

Что: Выставка Николая Прокопенко «Портреты»

Где: Литературный музей

Когда: 29 мая

Николай Прокопенко — народный художник Украины, мастер живописи и графики с мощной творческой биографией, чье художественное присутствие давно вышло за пределы локального контекста.

Проект «Портрет» объединяет 30 живописных полотен, созданных за последние 15–20 лет. Все работы выполнены в технике масляной живописи на холсте. Эта экспозиция предлагает взгляд на портрет не только как на жанр, но и как на особое пространство человеческого присутствия, где характер, эмоция и внутреннее состояние обретают собственную пластику и силу звучания.

Сегодня произведения художника хранятся в музейных и галерейных коллекциях Украины, Европы и США, а также в частных собраниях Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Канады, Испании, Мексики и других стран мира.

Что: Tea & Talk — чаепитие в музее

Где: Европейская, 33, Музей современного искусства

Когда: 30 мая, 15:00

Теплая встреча-разговор: поговорим о смелых идеях Сони Делоне, творчестве и о том, как она научила мир видеть цвет по-новому.

В программе — лекция Анны Мороховской и Вероники Магась, чаепитие со сладостями, живое общение и новые знакомства.

Что: Перформанс «Секреты»

Где: Французский бульвар, 33, Киностудия

Когда: 30 мая, 16:00

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/LVmevqYGQne4mHAz9

«Когда любовь становится сопротивлением» — перформанс, посвященный Святославу Караванскому и Нине Строкатой. Эти одесситы были борцами за независимость Украины в ХХ веке, а сегодня их имена увековечены в названиях центральных улиц города.

Что: Концерт «Ляпис Трубецкой»

Где: Аркадия, «Итака»

Когда: 30 мая, 18:00

«ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ» в Одессе — рок-концерт в полном составе. В субботу легендарная панк-рок группа выступит в Одессе с большим живым шоу. Приходите петь любимые хиты вместе с Сергеем Михалком — громко, искренне и по-настоящему.

Культовые «ляписы» возвращаются с драйвовой атмосферой и благотворительной миссией — и этого более чем достаточно, чтобы оказаться на концерте. Сомнений нет — вы будете.

Что: Презентация журнала «Антиквар» «Почтовые символы государственности»

Где: Одесская национальная научная библиотека

Когда: 4 июня, 11:00

В материалах журнала показано, как украинская государственность отражалась в филателии в разные периоды: от УНР и ЗУНР, через межвоенное время и лагеря перемещенных лиц, до независимой Украины и современной войны.

Среди авторов — известный филателист Михаил Крамаренко, удостоенный более 30 медалей национальных и международных выставок, член Британского Королевского филателистического общества и автор специализированного каталога почтовых марок Украины.

Также в создании выпуска приняли участие Ингерт Кузич, Виталий Кацман и другие исследователи украинской филателии и истории почты.

Что: Перформативный спектакль «Архив настоящего: документация здесь и сейчас»

Где: Дом клоунов

Когда: 4 июня, 18:00

У этого спектакля нет фиксированного сценария и репетиций. Художественный метод горизонтального театра арт-мастерской Bloom сводит режиссерский контроль к минимуму и делает акцент на настоящих эмоциях участников.

На сцене — люди, переживающие войну, перемещение, утрату и восстановление. Художники, актеры, скульпторы, музыканты и поэты не играют роли, а говорят о том, что происходит с ними сейчас.

Во время события создаются объекты искусства, которые в конце спектакля будут проданы на аукционе. Это живопись в жанре ню с натуры, перформансы, исповеди, музыкальные, театральные и поэтические импровизации.

Каким будет этот спектакль — не знает никто. И именно поэтому он состоится. Зритель не остается в стороне. Его присутствие меняет событие. Это не реконструкция реальности. Это ее рождение здесь и сейчас. Один вечер. Без повтора.

Что: Фестиваль «Одессе — 600»

Где: Локации города

Когда: 31 мая, 11:00

Эта культурно-художественная акция проходит в Одессе уже не впервые. В этом году мероприятия состоятся в Одесском музее западного и восточного искусства, кофейне-книжном магазине «Бумажная жизнь» и кофейне-музее «Старая Одесса».

Для гостей подготовили тематические выставки картин и баннеров, лекции ведущих историков и деятелей культуры, творческие мастер-классы, а также литературные и театральные перформансы.

Подробнее о событиях фестиваля рассказала Мария Котова.