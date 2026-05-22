Ключевые моменты:

31 мая в Одессе пройдет фестиваль «Одесі 611».

Локациями события станут Музей западного и восточного искусства, «Паперове життя» и «Стара Одеса».

В программе — лекции историков, выставки, театральные и литературные перформансы.

Организаторы хотят популяризировать историю Кочубеева, Хаджибея и Одессы.

Фестиваль объединит историю, искусство и культурное сообщество

О проведении фестиваля «Одесі 611» «Одесской жизни» сообщила главная координаторка события Виктория Кравченко.

По ее словам, фестиваль направлен на сохранение нематериального культурного наследия города и популяризацию исторических знаний о Кочубееве, Хаджибее и Одессе.

— Это будет масштабное культурно-просветительское событие, которое объединит лекционные панели, выставки, литературные перформансы, искусство и живую историю, — отметила Виктория.

Фестиваль продлится один день — 31 мая. Мероприятия будут проходить в Одесском музее западного и восточного искусства, кафе-книжном магазине «Паперове життя» и кафе-музее «Стара Одеса».

Что будет в программе фестиваля

Для гостей подготовили тематические выставки картин и баннеров, лекции ведущих историков и деятелей культуры, творческие мастер-классы, а также литературные и театральные перформансы.

Особое внимание организаторы уделят дискуссионным и литературным панелям, посвященным истории города и его культурной памяти.

«Фестиваль реализуется при поддержке общественных организаций, меценатов и спонсоров, которые активно участвуют в формировании новой культурной традиции Одессы», — добавила координаторка фестиваля.

Полная программа:

Локация 1 (ул. Дерибасовская, возле входа в Пассаж)

10.00 — Открытие фестиваля;

11.30-12.20 — Театральный перформанс от театра «Лютий»;

10.00-20.00 — Выставка проекта Odream.

Локация 2 (Музей западного и восточного искусства)

12.15-13.55 — Печа-куча;

14.00-15.00 — Литературная панельная дискуссия;

15.45-16.30 — Презентации современных писательниц и их книг;

16.40-18.00 — Идеологическая панельная дискуссия «Проблематика Одесі 600»;

11.00-18.00 — Выставка проекта Одесі 600+.

Локация 3 (Кафе-книжный магазин «Паперове життя»)

10.10-11.40 — Мастер-класс по временному тату «Роспись морем»;

11.50-12.50 — Викторина;

13.00-14.00 — Мастер-класс по росписи шоперов;

10.00-20.00 — Выставка проекта Одесі 600+.

Локация 4 (Музей-кафе «Стара Одеса»)

12.00-14.00 — Мастер-класс по набойке eco-friendly «Новая жизнь старым вещам»;

15.00-16.40 — Экскурсия по коллекции музея-кафе «Стара Одеса».

