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Певец MELOVIN (Константин Бочаров) заявил о мобилизации в ВСУ.

Артист присоединился к Академическому ансамблю песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

MELOVIN подчеркнул, что это не проект и не пиар, а осознанное решение.

Певец ранее признавался, что боится идти на фронт, но не будет уклоняться от повестки, если её получит.

28-летний певец MELOVIN дал концерт в Киеве, во время которого выступил с музыкантами Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Во время выступления одессит заявил о том, что мобилизовался в ряды пограничников и будет частью их коллектива.

В соцсетях певец пояснил, что делает это не ради громкого сотрудничества или нового проекта, а по зову сердца.

«Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка — всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе», — написал Melovin.

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Ранее MELOVIN рассказывал о страхе воевать на фронте. По словам музыканта, он не имеет никаких навыков, которые бы пригодились ему на передовой.

При этом исполнитель заявил, что не будет избегать мобилизации, если получит повестку.

“Я лишь просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут – я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба – пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести что-то больше государству – спасибо и на этом”, – поделился артист .

Отметим, в 2023 году исполнитель признался о своей неизлечимой болезни. Артисту диагностировали MODY-диабет (третьего типа), который передается генетически.

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