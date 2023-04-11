MELOVIN: как живет и чем занимается одесский певец в свои 26 лет

MELOVIN — псевдоним украинского певца Константина Бочарова, который в 2018 году выиграл национальный отбор на «Евровидение-2018». Он стал известен в 2015 году, после победы в шестом сезоне вокального шоу «Х-фактор». Сейчас в активе Бочарова несколько альбомов, видеоклипов и три премии в номинации «Открытие года».

Родился MELOVIN в 1997 году в Одессе. Музыкой он стал интересоваться в четыре года, после того, как бабушка подарила ему музыкальную шкатулку с мелодией Бетховена. В школе он вел очень активную творческую жизнь, занимался в театральной студии, а в 2013 году создал свою музыкальную команду «BIG HOUSE MELOVIN». По словам Бочарова, его псевдоним образован от названия Дня всех святых Хеллоуин и имени модного дизайнера Александра Маккуина. Изюминкой образа MELOVIN стала линза бело-голубого цвета, которую он вставляет в левый глаз. По задумке Бочарова, она должна символизировать искусство. Представляем вам обновленную статью за 2018 год.

Об отборе на «Евровидение»

В прошлом году мне не хватило веры в себя. Тогда я зацикливался на том, кто и как на меня посмотрят, а сейчас мне плевать. Смелость, любовь и свобода — это те качества, которых мне не хватало. Мне говорили: «Мы очень хотели, чтобы вы представляли Украину». Я тоже этого хочу.

О песнях на украинском

У меня есть уже два трека на украинском. Одна песня, которая вошла в мой дебютный альбом, была написана еще до квот. А вторая — «Шлях», это получилось абсолютно спонтанно. Мне показали текст, он мне понравился, и я написал музыкальный мотив. Но у меня не было погони за квотами. Я рад, что они появились, но нужно было вводить их давно, чтобы люди привыкали, а не так резко, как ввели эти 30 процентов. Я за то, что нужно популяризировать все, что made in Ukraine, но не важно, на каком языке песня. Хотя я люблю писать на украинском и у меня есть на диктофоне уже пять-шесть песен на украинском языке.

О конкуренции

По поводу конкуренции я не думал, и не думаю. Моя основная задача заключалась в том, чтобы выйти и подарить музыку, а также обменяться эмоциями со зрителем. Я мало что знаю по поводу комментариев других участников в мой адрес, но мое мнение по-прежнему одно: они все прекрасные и талантливые музыканты. Мне было очень приятно находиться вместе с ними на одной сцене.

О сценическом образе

Образ — это всегда загадка для меня самого. Это результат состояния души и желания быть тем, кем ты хочешь быть в определенный промежуток времени. Я люблю театр и люблю процесс перевоплощения.

О дебютном альбоме Face to Face

Я два года писал этот чертов альбом. Вся жизнь артиста — она вообще чертовская и иногда непонятна. И это я считаю огромным плюсом для любого музыканта. Это все происходит очень непонятно. Непонятно тебе в голову приходит музыка, непонятно ты пишешь тексты.

О коллекции линз

Нет никакой коллекции, просто несколько банок с линзами бело-голубого цвета. Раньше были и другие, но мне стало это неинтересно. Люди придумали, что у меня в глазах линзы разного цвета, а на самом деле я всегда носил линзу только в одном глазу. Правый — настоящий, левый — искусство.

О псевдониме

Никто не знает, кто такой Костя. Об этом знают только родители и близкие друзья. Я не случайно взял себе псевдоним, потому что хочу популяризировать бренд Melovin, а не Костя. Костя дома спит в пижаме. Кроме этого, Константинов у нас много, а MELOVIN — один-единственный.

О татуировках

Включая новую, три. На одной руке — AGLA, каббалистический символ, это моя защита. На другой — телескоп и звезды. Если обвести и соединить звезды, то получится знак мира — Peace. Я выбрал для себя стилистику Маленького принца. Когда читал эту историю, она меня очень тронула, на самом деле это не сказка для детей. Сказки, мне кажется, вообще написаны для взрослых, когда их можно глубже понять. Ведь читая в 10 лет, ты видишь сказку совсем по-другому.

О поклонниках

Я вдохновляюсь любовью фанов. Это большая армия «меловинаторов». Это их любовь все делает. Если бы не они, я бы вообще ничего не писал, встал, ушел бы и вообще ничем не занимался. Я бы был каким-то педагогом по музыке, наверное.

О создании особого мира

Для своих фанов я создаю некую закрытую колбу, где есть мой мир, где можно ничего не бояться, но не забывать, что из этого мира нужно выходить и отсутствие страха там нужно выносить в реальный мир. Есть даже такая теория полета фантазии — ты не можешь полететь дальше, чем кто-то в тебя вложил. Ты не можешь представить, что такое первый секс, если у тебя его не было. И так по отношению ко всему — музыке, образам… И моя задача поделиться пережитым опытом с людьми, дать им силы для полета.

О скандалах

У меня есть дурацкая фишка — я люблю скандалы. Люблю их читать, смотреть, создавать. Это заряжает людей на какую-то энергию, неважно, хорошая она или плохая. Она заряжает. Меня не всегда вдохновляют хорошие эмоции на написание музыки. Людям нужно поплакать для того, чтобы написать что-то крутое. Не всегда хорошие моменты в жизни могут тебя вдохновить. Плохие моменты имеют больше энергетики.

О характере

Мне тяжело понравиться, да и мой характер выдержать трудно — я слишком упертый, у меня есть свое мнение, я никогда не подстраиваюсь под кого-то. Девушки думают, что встречаться с артистом — это очень круто. Покупаются на картинку, но когда показываешь, что лежит в тебе глубоко… В общем, сперва люди тянутся, а потом сильно разочаровываются — не все так сладко, как кто-то мог себе нафантазировать.