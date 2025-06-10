Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Параллельно с уборкой и восстановительными работами персонал продолжает дарить малышам, которым помогли появиться на свет, свои улыбки и тепло.

День выпускника в роддоме – добрая традиция, направленная на поддержание связи с детьми, которые там родились, и внедрение украинских семейных ценностей.

— Выражаю искреннюю благодарность медицинскому персоналу за стойкость, профессионализм и человечность. Мамы и новорожденные в безопасности, даже в самые тяжелые моменты, — говорится в сообщении мэрии.

Представители власти заверили, что у наших детей только одно детство. И если кто-то хочет его забрать – одесситы этого не позволят.

— Одесса живет, Одесса борется, Одесса защищает своих детей. Несмотря на страх, боль и слезы – сегодня мы улыбаемся нашим детям. Потому что они должны видеть свет и верить: добро всегда побеждает зло, — такова эмоциональная реакция всех причастных к событию, которое состоялось вопреки российскому террору.

От вражеского обстрела этой ночью пострадали также исторические здания в центре Одессы, зоопарк и Одесская киностудия. К сожалению, есть погибшие и раненые одесситы.

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