Ключевые моменты:

С 2026 года плановое стентирование сосудов стало бесплатным в рамках Программы медицинских гарантий

Процедура помогает восстановить кровоснабжение сердца при ишемической болезни и предотвратить инфаркт при критическом сужении артерий

В Одессе бесплатное плановое стентирование проводят три больницы, имеющие контракт с НСЗУ

Для получения услуги необходимо пройти обследование и получить направление от семейного или лечащего врача

Бесплатное плановое стентирование стало одним из новых направлений Программы медицинских гарантий в 2026 году. Информация о порядке получения услуги, перечне медицинских учреждений и условиях направления опубликована в системе здравоохранения Украины. По данным НСЗУ, сейчас такие операции выполняют 79 медицинских учреждений по всей стране, в том числе три больницы в Одессе.

Стентирование считается одним из наиболее эффективных методов лечения ишемической болезни сердца и профилактики тяжёлых осложнений, связанных с нарушением кровоснабжения сердечной мышцы. Материал подготовлен на основе информации о Программе медицинских гарантий и официальных разъяснений относительно предоставления данной медицинской услуги.

При каких заболеваниях эффективно стентирование?

С помощью стентирования при ишемической болезни сердца удаётся восстановить поступление кислорода к сердечной мышце (миокарду), нарушенное из-за образования холестериновых бляшек.

В предынфарктном состоянии стентирование помогает расширить критически суженные сосуды до того, как произойдёт их полная закупорка (тромбоз), тем самым предотвращая инфаркт.

Стентирование при остром инфаркте миокарда стало бесплатным для пациентов ещё раньше — также по Программе медицинских гарантий. Экстренная установка стента в первые часы после приступа позволяет восстановить проходимость артерии, остановить отмирание сердечной мышцы и спасти жизнь.

Как получить услугу: пошаговая инструкция

Чтобы пройти процедуру бесплатно, пациенту необходимо:

обратиться к своему семейному или лечащему врачу;

пройти назначенные обследования для подтверждения диагноза;

получить направление в специализированное учреждение, имеющее договор с НСЗУ на выполнение планового стентирования бесплатно.

Куда обращаться?

Сейчас по Программе медицинских гарантий работают 79 медицинских учреждений Украины. Три из них находятся в Одессе.

Одесская областная клиническая больница, ул. Академика Заболотного, 26,

тел.: +380800338532;

тел.: +380800338532; Городская клиническая больница №10, ул. Алексея Вадатурского, 61А,

тел.: +380487059103;

тел.: +380487059103; Городская клиническая больница №11, ул. Виталия Нестеренко, 5-Г,

тел.: +380487932425.

Что делать, если вам отказывают в услуге?

Если вам отказывают в бесплатном проведении стентирования, обращайтесь на горячую линию НСЗУ: 16-77 или на горячую линию Министерства здравоохранения Украины: 0 800 505 201.

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