Новости Одессы и Одесской области

Переселение по-одесски: куда подевались Киса и Ося? (фото)

Переселение по-одесски: куда подевались Киса и Ося? (фото)

На исходе нашего тревожно-военного года корреспондент «Одесской жизни» решила поделиться с вами радостью: отыскали мы, наконец, в очередной раз исчезнувших Кису с Осей. Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевич город не покинули. Просто в очередной раз поменяли место «прописки».

С этими памятниками, то есть, арт-объектами, «переселенческие» истории стали происходить еще в марте прошлого года. Они, много лет стоявшие себе в Горсаду, однажды исчезли. Мы отыскали их вскоре в мясо-молочном корпусе Нового базара. Киса с Осей встречали покупателей. Покупатели улыбались, и все вроде стало на свои места.

Но желание приключений не покидало бронзовоподобных героев Ильфа и Петрова, и они вскоре перебрались повыше – к уже существующим другим скульптуроподобным новобазарным героям – Уинстону Черчиллю, Фрунзику Мкртчяну и Орнелле Мути. Их же прежнее место в корпусе, как известно, занял Бык.

В общем, все стали себе проживать в одном месте – корпусе старейшего Нового базара.

И вот (надо же!) успела не так давно отметить, что Киса с Осей снова куда-то подевались, как те стулья с сокровищем мадам Петуховой. Кстати, наши герои еще и «прихватили» с собой Орнеллу Мути.

Да что ж происходит на самом деле?!..

Нет, все в порядке. Появилась на Новом базаре новая настоящая фотозона у недавно открывшейся кафешки. Туда и отправились (вместе с Орнеллой) наши герои.

Арт-объект, Киса
Арт-объект, Ося
Арт-объект, Орнелла Мути
Киса. Ося и Орнелла на одесском Новом рынке2
Киса. Ося и Орнелла на одесском Новом рынке

Как все это теперь смотрится – любуйтесь на наших фото. И фотографируйтесь на их фоне на здоровье. Стоят себе Киса с Осей на новом месте, а между ними на скамейке расположилась Орнелла Мути.

И да, обратите внимание на новейшую урну, которая появилась в этом уголке Нового базара: достойное дополнение в коллекции креативных уличных одесских полезностей!

Читайте также: Одесский Новый базар на исходе военного 2022-го: чуть тревожно, чуть комично

Мария Котова
Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить