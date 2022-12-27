Переселение по-одесски: куда подевались Киса и Ося? (фото)

На исходе нашего тревожно-военного года корреспондент «Одесской жизни» решила поделиться с вами радостью: отыскали мы, наконец, в очередной раз исчезнувших Кису с Осей. Остап Ибрагимович и Ипполит Матвеевич город не покинули. Просто в очередной раз поменяли место «прописки».

С этими памятниками, то есть, арт-объектами, «переселенческие» истории стали происходить еще в марте прошлого года. Они, много лет стоявшие себе в Горсаду, однажды исчезли. Мы отыскали их вскоре в мясо-молочном корпусе Нового базара. Киса с Осей встречали покупателей. Покупатели улыбались, и все вроде стало на свои места.

Но желание приключений не покидало бронзовоподобных героев Ильфа и Петрова, и они вскоре перебрались повыше – к уже существующим другим скульптуроподобным новобазарным героям – Уинстону Черчиллю, Фрунзику Мкртчяну и Орнелле Мути. Их же прежнее место в корпусе, как известно, занял Бык.

В общем, все стали себе проживать в одном месте – корпусе старейшего Нового базара.

И вот (надо же!) успела не так давно отметить, что Киса с Осей снова куда-то подевались, как те стулья с сокровищем мадам Петуховой. Кстати, наши герои еще и «прихватили» с собой Орнеллу Мути.

Да что ж происходит на самом деле?!..

Нет, все в порядке. Появилась на Новом базаре новая настоящая фотозона у недавно открывшейся кафешки. Туда и отправились (вместе с Орнеллой) наши герои.

Как все это теперь смотрится – любуйтесь на наших фото. И фотографируйтесь на их фоне на здоровье. Стоят себе Киса с Осей на новом месте, а между ними на скамейке расположилась Орнелла Мути.

И да, обратите внимание на новейшую урну, которая появилась в этом уголке Нового базара: достойное дополнение в коллекции креативных уличных одесских полезностей!

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Мария Котова

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